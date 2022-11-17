"Это не было нападение": Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО, — премьер-министр

По словам польского политика, Россия хочет посеять хаос и напугать Европу. Однако Польша не поддается и последовательно проводит свою политику.

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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет задействовать 4 статью НАТО в связи с падением ракеты в населенном пункте Пшеводов. По его словам, консультации с партнерами Польши и так проводятся постоянно. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу TVP.

Моравецкий заявил, что это не было преднамеренное нападение на польскую территорию. Поэтому было решено не задействовать 4 статью устава НАТО.

"Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", — подытожил политик.

При этом в том же интервью Моравецкий добавил, что союзники Польши также предложили помощи стране в усилении ее ПВО и отслеживании угроз с воздуха. Однако признал, что нет гарантий того, что ситуация с падением ракеты в Пшеводове не повторится. Это возможно, пока не закончится война в Украине, которую начала Россия.

Моравецкий отметил, что Кремль использует панику как один из своих главных инструментов. Россия хочет создать хаос и посеять страх, а потому полякам главное не поддаваться на такие провокации.

"Нас не запугать. Мы последовательно проводим нашу политику", — подытожил премьер-министр.

Ранее Моравецкий говорил, что РФ могла подстроить падение ракеты, чтобы поссорить Польшу и Украину. Упавшая ракета, по словам главы правительства Польши, вероятно, была на вооружении ВСУ, однако Кремль может использовать этот инцидент для дальнейшей пропаганды.

Еще напомним, что в Польше придумали, как защититься от ракет ВС РФ. После взрыва ракеты в Пшеводове военное руководство Польши убеждает НАТО в необходимости закрытия воздушного пространства в приграничных с Украиной районах.

Также Фокус писал, что США признали Россию виновником взрыва в Польше. США полностью доверяют правительству Польши и его расследованию взрыва вблизи украинской границы. В Белом доме подчеркивают полное право Украины защищаться от российского агрессора.