В Польше упали украинские ракеты С-300, сбившиеся с курса, – WP

В НАТО подчеркивают, что Россия ответственна за инцидент, так как заставляет украинцев защищаться от ракетных атак.

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Ракеты, упавшие на территории Польши 15 ноября и приведшие к гибели двух местных фермеров, были украинскими. Они отклонились от курса. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на американскую разведку.

Как уточняют журналисты, взрывы в селе Пшеводов были вызваны одной или двумя ракетами, выпущенными из украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Украинские ракеты советской эпохи старше и менее надежны, чем более новые системы противоракетной обороны, которые Киев получил от Запада и которые перехватили десятки приближающихся российских ракет", –– рассказывает издание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже в среду, 16 ноября, заявил о том, что взрывы в Пшеводове, вероятно, были вызваны сбившейся с курса ракетой украинской ПВО, запущенной в ответ на российские удары.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что доказательства свидетельствуют о несчастном случае.

И Столтенберг, и Дуда уверены, что в конечном счете Россия ответственна за произошедшее, так как выпущенные по украинским городам ракеты заставляют Украину защищаться и применять ПВО.

"Позвольте мне внести ясность: это не вина Украины. Россия несет окончательную ответственность, продолжая свою незаконную войну против Украины", –– прокомментировал Столтенберг.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, считает, что это свидетельство того, что последствия российской агрессии могут выходить за пределы Украины.

"Эпизод во вторник послужил напоминанием о том, что конфликт может превратиться в снежный ком, намеренно или нет", –– добавляют журналисты.

Издание подчеркивает, что до сих пор непонятно, каким образом происшествие в Пшеводове повлияет на войну в Украине.

Напомним, специалистов из Украины могут допустить к месту взрыва ракеты в Польше. В настоящее время следователи изучают обломки снаряда, сверяют направление прилета и количество израсходованного топлива.