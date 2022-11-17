У Польщі впали українські ракети С-300, що збилися з курсу — WP

У НАТО наголошують, що Росія є відповідальною за інцидент, оскільки змушує українців захищатися від ракетних атак.

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Ракети, що впали на території Польщі 15 листопада і призвели до загибелі двох місцевих фермерів, були українськими. Вони відхилилися від курсу. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на американську розвідку.

Як уточнюють журналісти, вибухи в селі Пшеводів були спричинені однією або двома ракетами, які випустили з українського зенітно-ракетного комплексу С-300.

"Українські ракети радянської епохи старші та менш надійні, ніж нові системи протиракетної оборони, які Київ отримав від Заходу та які перехопили десятки російських ракет, що наближаються", — розповідає видання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уже в середу, 16 листопада, заявив про те, що вибухи в Пшеводові, ймовірно, були викликані ракетою української ППО, що збилася з курсу, запущеною у відповідь на російські удари.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що докази свідчать про нещасний випадок.

І Столтенберг, і Дуда впевнені, що зрештою Росія відповідальна за те, що сталося, оскільки випущені по українських містах ракети змушують Україну захищатися і застосовувати ППО.

"Дозвольте мені внести ясність: це не вина України. Росія несе остаточну відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України", — прокоментував Столтенберг.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що це свідчення того, що наслідки російської агресії можуть виходити за межі України.

"Епізод у вівторок слугував нагадуванням про те, що конфлікт може перетворитися на снігову кулю, навмисно чи ні", — додають журналісти.

Видання наголошує, що досі незрозуміло, як пригода у Пшеводові вплине на війну в Україні.

Нагадаємо, фахівці з України можуть допустити до місця вибуху ракети в Польщі. Наразі слідчі вивчають уламки снаряда, звіряють напрямок прильоту та кількість витраченого палива.