"Слабость Путина": российская пропаганда пытается отвернуть американцев от Украины, — СМИ

Журналисты пишут, что в последние месяцы противники Украины в США стали громче заявлять о своей позиции. Они требуют существенного сокращения американской военной помощи Киеву.

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Россия пытается переубедить американских консерваторов, чтобы ослабить военной помощь США Украине. Была развернута масштабная операция по дезинформации в Штатах, о чем пишет The Guardian.

Издание пишет, что некоторые заявления Кремля о войне в Украине продвигались крупными фигурами американских правых. К примеру, нарративы Москвы поддержали бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, а также телеведущий с канала Fox News Такер Карлсон.

По словам журналистов, пропагандистские материалы российского медиа RT размещались на популярной среди консерваторов платформе для обмена видео Rumble. В 2023-м году республиканцы будут контролировать Палату представителей в Конгрессе США. Поэтому влияние сторонников Москвы там возрастет. Однако, как отмечают аналитики, они не смогут заблокировать просьбу администрации Байдена к Конгрессу о предоставлении экстренной помощи Украине на сумму более 37 миллиардов долларов. Возможно, попробуют уменьшить эту сумму.

Действия Путина

Как рассказал бывший агент ЦРУ и специалист по России Джон Сайфер, президент РФ Владимир Путин реализует сценарий, который он отточил за свою долгую карьеру в КГБ, чтобы влиять на политику и мнение россиян.

"Я думаю, что слабость Путина в том, что он не мыслит стратегически, а возвращается к тому, что знает, — использует скрытые средства для влияния и подрыва других. Он не может победить на поле боя, поэтому использует угрозы и запугивания, чтобы повлиять на западных лидеров и запугать их, заставив отступить или подтолкнуть Украину к переговорам", — сказал эксперт.

Сайфер отметил, что исторически Путин использовал в качестве оружия энергию, информацию, беженцев, продовольствие и ядерные угрозы, чтобы добиться своего.

"Я думаю, что его ядерные угрозы — это всего лишь способ посеять беспокойство и разногласия среди сторонников Украины, и подозреваю, что обсуждение "грязной бомбы" призвано сигнализировать его внутренней аудитории, что Украина представляет собой реальную угрозу", — заявил Сайфер.

Российская пропаганда в американских медиа

Старший научный сотрудник Альянса за обеспечение демократии Брет Шафер сказал, что с правого фланга Республиканской партии за последние три месяца поступает все больше негативных сообщений об Украине. Так, как пишет издание, из 100 самых популярных сообщений в Twitter об Украине, опубликованных кандидатами Республиканской партии в Палату представителей с августа, примерно 90% выступали против дальнейшей поддержки Киева.

Шафер добавил, что большинство членов Конгресса поддерживают Украину. Однако есть громкие голоса, который выступают на стороне Москвы. Именно они доминируют в онлайн-пространстве.

Заместитель директора по аналитике данных Южного юридического центра по борьбе с бедностью Меган Сквайр заявила, что Rumble также был занят переработкой пророссийских и антиукраинских материалов от нескольких фигур справа.

"Платформы альтернативных технологий, такие как Rumble, активно продвигают антиукраинские темы своих активных пользователей, многие из которых были деплатформированы в другом месте", — сказала Сквайр.

Журналисты пишут, что российские СМИ часто ретранслируют комментарии ведущего Fox News Такера Карлсона.

"Мы вступили в новую фазу, в которой Соединенные Штаты находятся в состоянии прямой войны с крупнейшей ядерной державой в мире", — предупредил Карлсон в одном из выпусков своей телепередачи.

В материале сказано, что передачи Карлсона затмевают другие инструменты пропаганды Москвы. По словам вице-президента по исследованиям в Фонде Карнеги Эндрю Вайса, аудитория Fox News, Такера Карлсон, в частности, на порядки больше, чем аудитория новых ресурсов, таких как Rumble.

Кто такой Такер Карлсон?

Такер Карлсон — американский телеведущий, политический обозреватель консервативных взглядов. Ведет свою передачу на Fox News под названием "Tucker Carlson Tonight". Журналисты The Guardian сообщали ранее, что Карлсон продвигал теорию о том, что Украина якобы разрабатывала биологическое оружие, направленное против России.

[ + – ] Такер Карлсон Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что президент России Владимир Путин был удивлен разочаровывающими действиями вооруженных сил РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. По словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, глава Кремля стал более осведомленным о проблемах в своей армии.

Также сообщалось, что Блинкен объяснил, как санкции влияют на военный потенциал РФ. Госсекретарь США отметил, что западные страны продолжают искать новые возможности для ужесточения санкций против РФ.