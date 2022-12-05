Путин удивлен провалами ВС РФ: разведка США выяснила, изменит ли он цели в Украине

Президент России, по словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, стал более осведомленным о проблемах в армии. Главный вопрос — сократит ли он военные амбиции.

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Президент России Владимир Путин был удивлен разочаровывающими действиями вооруженных сил РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Я думаю, он (Путин) становится все более осведомленным о проблемах в рядах армии России. Нам все еще не ясно, имеет ли он полное представление о том, насколько они сложны на данном этапе", — прокомментировала глава разведки.

Российский президент, по ее словам, не изменил политической цели по контролю над Украиной, но пока неясно, пойдет ли он на сокращение военных амбиций, продолжила Хейнс.

"Наши аналитики могут сказать, что он захочет сделать это временно", — сказала она.

Начальник разведки сказала, что с наступлением зимы темпы войны в Украине замедляются. Обе армии перегруппировываются для дальнейших боев весной.

По мнению Хейнс, в разведсообществе США весьма скептически относятся к тому, что российские силы будут достаточно подготовлены к возобновлению боев в марте.

Политические деятели в РФ стали чаще критиковать войну в Украине и это может повлиять на решения Путина, заметила она.

Россия тратит боеприпасы быстрее, чем производит

Оккупанты на войне в Украине тратят боеприпасы быстрее, чем поставляет их оборонная промышленность РФ. Москва вынужденно обратилась за помощью к другим странам, включая Северную Корею, сообщила Аврил Хейнс.

"Мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что они тратят. Так что это будет вызов для них", — добавила она.

[ + – ] Захватчики расходовали высокоточные боеприпасы быстрее, чем обычные

Пентагон в прошлом месяце сообщал, что Россия производила около 20 тыс. артиллерийских выстрелов в день, отметили журналисты.

Хейнс сказала, что российские солдаты расходовали высокоточные боеприпасы даже быстрее, чем обычные. По оценке американской разведки, объем помощи Северной Кореи кажется ограниченным, но в США продолжают внимательно следить за ним.

Нехватка боеприпасов — лишь одна из проблем в российской армии. Глава разведки США подчеркивает проблемы с моральным духом и логистикой у оккупантов.

Напомним, что в разведке США ожидали сохранение снижения темпов боевых действий в Украине на протяжении нескольких месяцев. Воля украинцев к сопротивлению, как указали в разведке, не ослабла.

Старший аналитик компании McKenzie Intelligence Services Стюарт Рэй говорил про обустройство в Мариуполе нового военного комплекса. Эксперт уверен, что ВС РФ никуда не собираются уходить.

Фокус также писал о возможной военной помощи Китая для России. Пекин может снабжать Москву электронными компонентами для ракет, оружием и станками для его производства.