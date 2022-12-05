Путін здивований провалами ЗС РФ: розвідка США з'ясувала, чи змінить він цілі в Україні

Президент Росії, за словами директорки Національної розвідки США Евріл Гейнс, став більш обізнаним з проблемами в армії. Головне питання — чи зменшить він військові амбіції.

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Президент Росії Володимир Путін був здивований провальними діями збройних сил РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

"Я думаю, він (Путін) стає все більш обізнаним з проблемами в лавах армії Росії. Нам все ще не ясно, чи має він повне уявлення про те, наскільки вони складні на даному етапі", — прокоментувала глава розвідки.

Російський президент, за її словами, не змінив політичної цілі щодо контролю над Україною, але поки що неясно, чи піде він на зменшення військових амбіцій, продовжила Гейнс.

"Наші аналітики можуть сказати, що він захоче зробити це тимчасово", — сказала вона.

Начальниця розвідки сказала, що з настанням зими темпи війни в Україні сповільнюються. Обидві армії перегруповуються для подальших боїв навесні.

На думку Гейнс, у розвідспільноті США дуже скептично ставляться до того, що російські сили будуть достатньо підготовлені до відновлення боїв у березні.

Політичні діячі у РФ стали частіше критикувати війну в Україні, і це може вплинути на рішення Путіна, зауважила вона.

Росія витрачає боєприпаси швидше, ніж виробляє

Окупанти на війні в Україні витрачають боєприпаси швидше, ніж постачає їхня оборонна промисловість РФ. Москва вимушено звернулася за допомогою до інших країн, включно з Північною Кореєю, повідомила Евріл Гейнс.

"Ми вважаємо, що вони не здатні самостійно робити те, що вони витрачають. Тож це буде виклик для них", — додала вона.

[ + – ] Загарбники витрачали високоточні боєприпаси швидше, ніж звичайні

Пентагон минулого місяця повідомляв, що Росія робила близько 20 тис. артилерійських пострілів на день, зазначили журналісти.

Гейнс сказала, що російські солдати витрачали високоточні боєприпаси навіть швидше за звичайні. За оцінкою американської розвідки, обсяг допомоги Північної Кореї видається обмеженим, але у США продовжують уважно слідкувати за ним.

Брак боєприпасів — лише одна з проблем у російській армії. Глава розвідки США підкреслює проблеми з моральним духом та логістикою в окупантів.

Нагадаємо, що у розвідці США очікували збереження зниження темпів бойових дій в Україні протягом кількох місяців. Воля українців до опору, як вказали у розвідці, не ослабла.

Старший аналітик компанії McKenzie Intelligence Services Стюарт Рей говорив про облаштування у Маріуполі нового військового комплексу. Експерт упевнений, що ЗС РФ нікуди не збираються йти.

Фокус також писав про можливу військову допомогу Китаю для Росії. Пекін може постачати Москву електронними компонентами для ракет, зброєю та верстатами для його виробництва.