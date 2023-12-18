Есть "очень конкретные вопросы": глава Пентагона Остин прибыл в Израиль (видео)

По информации СМИ, министр обороны США ожидает получить от израильских официальных лиц более четкую оценку их военных операций.

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В понедельник, 18 декабря, министр обороны США Ллойд Остир прибыл с официальным визитом в Израиль. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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Утечка информации: Зеленский отменил свой визит в Израиль, — СМИ

Глава американского оборонного ведомства опубликовал видео с аэропорта, отметив, что приземлился в Тель-Авиве.

Остин сообщил о намерении встретиться с министром обороны Йоавом Галантом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы "подтвердить твердую приверженность Америки Израилю, обсудить операции ЦАХАЛа по ликвидации ХАМАСа".

Министр также заявил о необходимости защиты гражданского населения и обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Остин прибыл в Тель-Авив

О том, что Остин намерен посетить Израиль также сообщал CNN. По данным журналистов, в ходе визита глава Пентагона рассчитывает получить от израильских официальных лиц более четкую оценку их военных операций. СМИ подчеркнули, что у Остина будут "очень конкретные вопросы".

По словам представителя Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, к Остину также присоединится глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун. Ожидается, что американские офицеры встретятся с высокопоставленными израильскими чиновниками.

Напомним, 27 ноября, американский предприниматель Илон Маск совершил визит в Израиль. Одной из целей поездки была попытка Маска восстановить свою репутацию в еврейских общинах после того, как его обвинили в серии антисемитских заявлений.

Ранее, 18 октября, президент США Джо Байден посетил Израиль. Американский лидер встретился с Биньямином Нетаньяху, а также с семьями израильтян, которые находятся в заложниках у боевиков ХАМАСа.