Утечка информации: Зеленский отменил свой визит в Израиль, — СМИ

По данным журналистов, президент Украины не приедет в Израиль 7 ноября, однако в стране отметили, что ожидают встречи.

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Израиль, который планировал осуществить сегодня, 7 ноября. Причиной этого называют утечку информации, о чем пишет The Times of Israel.

Со ссылкой на израильские дипломатические источники, издание сообщает, что Зеленского все еще ждут в Израиле, но точной даты визита пока не предоставлено.

Один из израильских чиновников заявил: "если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями".

Издание The Times of Israel сообщило об отмене визита Зеленского в Израиль

Что известно о подготовке визита Зеленского в Израиль

Напомним, Израиль признает, что визит президента Украины повысит его легитимность в войне против ХАМАСа и обозначит единый фронт свободных и демократических стран. Поэтому, переговоры между Израилем и Украиной о прибытии украинского президента продолжаются.

В октябре Зеленский заявил о своем желании приехать в Израиль, но тогда в Иерусалиме решили, что "сейчас неподходящее время". Издание отмечает, что на тот момент "политический фронт еще не был сформирован", что не позволило визиту состояться.

Тогда, в частности, министр образования Израиля Йоав Киш отметил, что это "станет важным сигналом".