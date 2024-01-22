Німеччина обманює Україну та НАТО щодо своїх витрат на оборону, — ЗМІ

Німецька влада запевняє, що виділила Україні понад 17 млрд євро допомоги. Ця цифра включає й підтримку біженців, через що деякі експерти критикують Берлін за спосіб підрахунку.

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Уряд Олафа Шольца завищує витрати Німеччини на оборону та надання допомоги українській армії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У матеріалі журналісти звернули увагу на те, що міністру оборони Борису Пісторіусу було доручено модернізувати німецькі збройні сили. Цю реформу нещодавно згорнули. Планових витрат НАТО у федеральному бюджеті на 2024 рік уряд ледве досягне.

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Шольц пообіцяв своїм партнерам у Європі та США, що Німеччина досягне цієї мети в майбутньому. Це відбулося після вторгнення військ РФ на територію України. Країни НАТО взяли на себе зобов’язання щорічно витрачати 2% своїх бюджетів.

Додатково 100 мільярдів євро (108 мільярдів доларів) на модернізацію пообіцяли Бундесверу. Це спеціальний фонд з бюджет, затверджений Бундестагом. Він заснований насамперед для закупівлі сучасної військової техніки, однак виявилося, що допомога Україні тепер надходить і з цього бюджету. Цього року Німеччина планує витратити 8 мільярдів євро на озброєння для України.

Крім того, Німеччина стверджує, що Україні направила понад 17 мільярдів євро допомоги. Як заявив член ХДС, експерт із зовнішньої політики та політики безпеки Родеріх Кізеветтер, ця цифра включає й підтримку біженців. Він розкритикував спосіб, в який Німеччина підраховує, скільки допомоги вона надає Україні. Реальні показники, з його слів, не відповідають раніше заявленим.

"Цифри завищені… Ми уважно проаналізували те, що насправді було поставлено, і виявили, що це від 4 до 5 мільярдів євро за останні два роки", – пояснив Кізеветтер.

Допомога від Німеччини для України

Після телефонної розмови з президентом США Джо Байден 17 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про надання військової допомоги Україні на суму понад 7 млрд євро. З його слів, він та американський лідер єдині у своєму бажанні продовжували надавати підтримку українцям у боротьбі із російськими окупантами.

Наприкінці грудня Німеччина відправила Україні "зимовий" енергетичний пакет допомоги на майже €90 млн. Українські енергетики використовують обладнання, яке придбане на німецькі кошти, щоб провести ремонт зруйнованих електростанцій та підстанцій для забезпечення населення теплом та електроенергією.

Нагадаємо, 15 січня німецькому депутату показали Су-24 з ракетами Storm Shadow. Зі слів Маркуса Фабера, Німеччина має кілька сотень ракет Taurus, які б зробили роботу українських пілотів безпечнішою.