Германия обманывает Украину и НАТО относительно своих расходов на оборону, — СМИ

Немецкие власти уверяют, что выделили Украине более 17 млрд евро помощи. Эта цифра включает и поддержку беженцев, из-за чего некоторые эксперты критикуют Берлин за способ подсчета.

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Правительство Олафа Шольца завышает расходы Германии на оборону и оказание помощи украинской армии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В материале журналисты обратили внимание на то, что министру обороны Борису Писториусу было поручено модернизировать немецкие вооруженные силы. Эту реформу недавно свернули. Плановых расходов НАТО в федеральном бюджете на 2024 год правительство едва достигнет.

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Шольц пообещал своим партнерам в Европе и США, что Германия достигнет этой цели в будущем. Это произошло после вторжения войск РФ на территорию Украины. Страны НАТО взяли на себя обязательства ежегодно тратить 2% своих бюджетов.

Дополнительно 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) на модернизацию пообещали Бундесверу. Это специальный фонд из бюджета, утвержденный Бундестагом. Он основан прежде всего для закупки современной военной техники, однако оказалось, что помощь Украине теперь поступает и из этого бюджета. В этом году Германия планирует потратить 8 миллиардов евро на вооружение для Украины.

Кроме того, Германия утверждает, что Украине направила более 17 миллиардов евро помощи. Как заявил член ХДС, эксперт по внешней политике и политике безопасности Родерих Кизеветтер, эта цифра включает и поддержку беженцев. Он раскритиковал способ, которым Германия подсчитывает, сколько помощи она предоставляет Украине. Реальные показатели, по его словам, не соответствуют ранее заявленным.

"Цифры завышены... Мы внимательно проанализировали то, что на самом деле было поставлено, и обнаружили, что это от 4 до 5 миллиардов евро за последние два года", — пояснил Кизеветтер.

Помощь от Германии для Украины

После телефонного разговора с президентом США Джо Байден 17 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на сумму более 7 млрд евро. По его словам, он и американский лидер едины в своем желании продолжать оказывать поддержку украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

В конце декабря Германия отправила Украине "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн. Украинские энергетики используют оборудование, приобретенное на немецкие средства, чтобы провести ремонт разрушенных электростанций и подстанций для обеспечения населения теплом и электроэнергией.

Напомним, 15 января немецкому депутату показали Су-24 с ракетами Storm Shadow. По словам Маркуса Фабера, Германия имеет несколько сотен ракет Taurus, которые бы сделали работу украинских пилотов более безопасной.