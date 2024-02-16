"Не тільки більше цілей під загрозою": як ракети Taurus допоможуть "переломити війну"

У ЗМІ розібрали, як Україна змогла б застосовувати німецькі ракети та які російські цілі стали б пріоритетними. Зокрема, після удару Taurus окупанти вже не мали б шансів відремонтувати Кримський міст.

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Німецькі ракети Taurus потрібні Україні, адже зможуть допомогти "переломити війну". Про це йдеться у матеріалі CEPA.

У ЗМІ зазначили, що сухопутний контрнаступ ЗСУ зупинився, але "правильно спрямовані постачання зброї" можуть змінити ситуацію. Україна потребує ракети, здатні зруйнувати побудований російськими окупантами Кримський міст. Їх має бути достатньо, щоб розбити ворожу ППО та знищити декілька секцій конструкції, відновлювати які буде неможливо.

У виданні наголосили, що саме це може забезпечити німецька крилата ракета Taurus KEPD 350. Вона несе боєголовку, здатну завдати серйозної шкоди бетонній інфраструктурі, та обладнана стелс-технологією, яка допомогла б уникнути систем ППО.

Ракета Taurus Фото: З відкритих джерел

Ба більше, Німеччина має 600 ракет з радіусом дії понад 500 кілометрів. Цього було б достатньо, щоб зруйнувати Кримський міст.

У статті йдеться, що перед атакою "життєво необхідно" було б розбити російську ППО, також серед цілей ЗСУ — російські радари. В онлайн-журналі назвали "обнадійливим", що ракетам Storm Shadow із радіусом дії менш як 300 кілометрів вдавалось уникати ворожих ППО в Криму.

У ЗМІ переконані, що Taurus мали б не менший успіх. Водночас більший радіус дії дозволив би німецьким ракетам захищати українські бомбардувальники.

"Постійне постачання Storm Shadows/SCALP і німецьких Taurus дало б Україні новий набір варіантів для її повітряної кампанії, тоді як різноманітність постачань була б важливим сигналом європейської єдності. Розширений арсенал також порушив би російське оперативне планування. Не тільки більше цілей опиниться під загрозою, але й Росії буде важче знати, куди вразять наступні вильоти", — підкреслили в матеріалі.

Ракета Taurus Фото: Скрін відео

Постачання ракет Taurus змусило б РФ ризикувати більшою кількістю штурмовиків та радіолокаційних літаків. Цю авіацію Кремль не може дозволити собі втратити.

"Для європейців немає переконливих аргументів стримувати постачання зброї. Україна використовує німецьку зброю для знищення російських військових цілей, щоб Німеччині не довелося воювати проти Росії власною зброєю", — додали у журналі.

Нагадаємо, у Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ повідомили, що ЗС РФ застосовують у боях за Авдіївку фосфорні снаряди. Під ударом Коксохімічний завод.

Військовий Євген Івлєв розповів, що ЗСУ вдалося просунутись в районі Горлівки. Захисники очікують, що російські війська виконають свої цілі в Авдіївці та розвернуть сили на них.