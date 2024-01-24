Бити по Москві не будуть: Кулеба пояснив, навіщо ЗСУ потрібні ракети Taurus

Керівник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що дискусії про постачання цих крилатих ракет тривають. Він запевнив, що Taurus не використовувалися б для атак по Росії.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, для чого ЗСУ використовували б авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у BILD 24 січня.

Голова українського МЗС поділився, що не полишає надії змінити думку Німеччини щодо постачання Taurus. Він розповів, що дискусії з урядом країни продовжуються.

"Все залежить від політичних обставин, реальних потреб і вимог фронту", — пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ запевнив, що Україна не збирається бити ракетами Taurus по столиці РФ — у них були б інші цілі.

"Нам не потрібні Taurus для нападу на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Taurus нам потрібен, щоб знищити російську військову інфраструктуру за фронтом на території України", — підкреслив він.

Кулеба попередив, що в разі перемоги в Україні президент РФ Володимир Путін піде далі. Наступною жертвою нападу російських військ стане НАТО.

"Найкращий спосіб забезпечити безпеку Німеччини та інших європейських держав — це забезпечити Україну всім необхідним для перемоги над Росією та звільнення українських територій", — додав чиновник.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Фокусу підтверджував, що захисники хочуть Taurus. Він зазначив, що такі ракети потрібні для ефективних ударів по ворогу.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що згодом рішення про постачання ракет Taurus в Україну все ж буде ухвалене. Він зазначав, що ці ракети мають більшу дальність польоту та стійкі до російських систем РЕБ.