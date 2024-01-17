У Німеччині провалили голосування за передачу Україні Taurus: у Раді відреагували

Із 666 депутатів, присутніх на засіданні, "за" проголосували лише 178, а решта 485 депутатів проголосували "проти". Ще троє — утрималися.

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Бундестаг ФРН 17 січня відхилив пропозицію опозиціонерів про постачання Україні ракет Taurus. Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що пропозицію було подано депутатською групою ХДС/ХСС. Вона прямо закликала федеральний уряд Німеччини передати ракети. Так, депутати від партії Зелених і Вільної демократичної партії заявили, що відмовили через зв'язок запиту з пленарними дебатами щодо щорічного звіту військового комісара.

Як повідомили в DW, із 666 депутатів, присутніх на засіданні, "за" проголосували лише 178, а решта 485 депутатів проголосували "проти". Ще троє — утрималися.

У Бундестазі відмовили передавати ракети Taurus: реакція Верховної Ради

Депутат Верховної Ради України, заступник голови Комітету з питань національної безпеки Єгор Чернєв у себе у Facebook повідомив, що це був окремий законопроєкт про частину опозиції, який вона хотіла без узгодження з іншими винести на голосування.

"Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури і спроби використати це для вузькопартійного піару", — написав Чернєв.

Також нардеп повідомив, що план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається чинним. Найімовірніше голосування за нього відбудеться до 22 лютого.

Раніше повідомлялося, що виробник Taurus натякнув, що ракети можуть працювати в екстремальних умовах. Представники MBDA Deutschland нагадали, що крилаті ракети Taurus KEPD 350 і їхні боєголовки, вироблені концерном у складі Taurus Systems, пройшли випробування в умовах дуже низьких і дуже високих температур.