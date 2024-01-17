В Германии провалили голосование за передачу Украине Taurus: в Раде отреагировали

Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, "за" проголосовали лишь 178, а остальные 485 депутатов проголосовали "против". Еще трое — воздержались.

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Бундестаг ФРГ 17 января отклонил предложение оппозиционеров о поставках Украине ракет Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что предложение было подано депутатской группой ХДС/ХСС. Она прямо призвала федеральное правительство Германии передать ракеты. Так, депутаты от партии Зеленых и Свободной демократической партии заявили, что отказали из-за связи запроса с пленарными дебатами по ежегодному отчету военного комиссара.

Как сообщили в DW, из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, "за" проголосовали лишь 178, а остальные 485 депутатов проголосовали "против". Еще трое — воздержались.

В Бундестаге отказали передавать ракеты Taurus: реакция Верховной Рады

Депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев у себя в Facebook сообщил, что это был отдельный законопроект о части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование.

"Законопроект был отклонен не по существу, а из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара", — написал Чернев.

Также нардеп сообщил, что план внести на рассмотрение Бундестага общий законопроект всех фракций остается в силе. Скорее всего голосование за него состоится до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что производитель Taurus намекнул, что ракеты могут работать в экстремальных условиях. Представители MBDA Deutschland напомнили, что крылатые ракеты Taurus KEPD 350 и их боеголовки, производимые концерном в составе Taurus Systems, прошли испытания в условиях очень низких и очень высоких температур.