Производитель Taurus намекнул, что ракеты могут работать в экстремальных условиях (видео)

Польские обозреватели полагают, что публикация от компании MBDA Deutschland появилась не случайно, так как в Германии продолжается дискуссия о передаче ракет Taurus Украине.

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Немецкий производитель ракетных систем MBDA Deutschland напомнил, что крылатые ракеты Taurus прошли испытания на эксплуатацию в экстремальных условиях, включая очень низкие температуры. В связи с этим польские обозреватели Defence 24 предположили, что публикация может намекать на возможное применение ракет в Украине.

В коротком сообщении в социальных сетях представители MBDA Deutschland напомнили, что крылатые ракеты Taurus KEPD 350 и их боеголовки, производимые концерном в составе Taurus Systems, прошли испытания в условиях очень низких и очень высоких температур. При этом инфраструктура немецкой компании позволяет испытывать оборудование при температурах от минус 72 ℃ до плюс 180 ℃.

"Запись, появившаяся в социальных сетях, не случайна. В Германии продолжается дискуссия о передаче Украине ракет Taurus", — полагают обозреватели.

Между тем решение о предоставлении данного вооружения Украине находится в руках канцлера Германии Олафа Шольца, а он, считают эксперты, вряд ли пойдет на этот шаг.

"Все указывает на то, что после принятия политического решения эти ракеты могут поступить на Украину, вероятно, в течение нескольких месяцев. Но сначала это решение должно быть принято, а канцлер Шольц по-прежнему выступает против этого", — отмечают журналисты.

Тем не менее, если украинская сторона получит немецкие ракеты, это существенно расширит имеющиеся в распоряжении ВСУ ракетные средства большой дальности, а значит, и увеличит возможности по нанесению ударов по важным целям в оперативной глубине российских войск. При этом польские эксперты считают, что адаптировать Taurus для украинских платформ не составит большого труда.

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Taurus для Украины: может ли Германия возобновить производство ракет

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 5 января заявил, что Украина способна обойтись без ракет Taurus, поскольку получает аналогичное вооружение из других источников. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow и Scalp-EG.