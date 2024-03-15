Макрон має дві моделі використання французьких військ в Україні, — паризький політолог

Пояснюючи зміну поглядів Макрона, яка суттєво сколихнула політикум і громадськість Європи, французький політолог Ніколя Тензер назвав причини, які стали поворотними для президента Франції.

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Президент Франції Емманюель Макрон позбувається "червоних ліній" у питанні підтримки України. Так вважає французький політолог, керівник паризького Центру досліджень і розробок політичних рішень (CERAP) та старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (СЕРА) Ніколя Тензер, із яким розмовляли журналісти видання "Телеграф".

Пояснюючи нову стратегію Макрона, яка суттєво сколихнула політикум і громадськість Європи, Тензер назвав причини, які стали поворотними в зміні поглядів французького президента. Той тривалий час вірив, що з президентом РФ Володимиром Путіним можна домовитися, а наразі говорить, що Росія має неодмінно зазнати поразки.

Поворотні моменти стратегії Макрона

На думку Тензера, першою точкою розвороту стала Братислава, де наприкінці травня 2023 року відбувся саміт GLOBSEC.

"Тоді вперше він (Макрон. — Ред.) сказав щось дуже жорстке проти Росії. Він висловив думку, що фактично Франція та Німеччина зробили помилку, не підтримавши План дій щодо членства України та Грузії в НАТО на Бухарестському саміті у квітні 2008 року", — згадує Тензер.

І додає: Макрон тоді наполягав, що Франція недостатньо дослухається того, що говорять про Росію країни Балтії та загалом Центральної Європи, і що французи не хочуть звертати увагу на уроки минулого.

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"Він повністю змінив свою точку зору. Вже не йшлося про те, щоб "не принижувати Росію" чи надати гарантії безпеки РФ або будь-які інші промахи, яких він допустився перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну та на самісінькому його початку", — підкреслює політолог.

По-перше, Макрон зрозумів, що переговори з Росією неможливі. Як зазначив Тензер, президент Франції усвідомив, що РФ є загрозою не лише для України, Грузії, Сирії тощо, а й для всієї Європи.

"Є розуміння, що Путін піде до кінця, якщо ми йому це дозволимо. Якщо він захопить або переможе Україну, то, безумовно, піде далі, атакуючи країни Балтії, інші країни Європи, можливо, Польщу, Чехію. Безсумнівно, Франція, Німеччина й інші держави можуть також опинитися під загрозою через дії Росії", — визнає Тензер.

По-друге, керівник паризького центру акцентував увагу на численних російських кібератаках, а також втручанні у внутрішню політику суверенних держав, коли Москва підтримує не лише ультраправий чи радикальний лівий рух, а й усіх прибічників теорії змови, які намагаються саботувати підтримку України та кинути тінь на Макрона, інших лідерів ы уряди в Європі.

"Ми наштовхуємося на своєрідне акцентування загроз, які йдуть із боку Росії. Для мене це не дивно, бо я попереджав про російські загрози із середини 2000-х років, особливо 2008-го та 2014-го, але для Макрона це щось досить нове", — зауважив Тензер.

Третя причина, на думку політолога, полягає в тому, що президент Франції нарешті зрозумів: якщо він хоче бути справжнім лідером Європи, а це все ще є його наміром, то він має зайняти жорсткішу позицію щодо Росії та бути в авангарді боротьби за суверенітет і територіальну цілісність України, і компромісів у цьому питанні бути не може.

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І четвертий момент, який може бути найважливішим, зауважив Тензер: Макрон вважає, що жодних "червоних ліній" бути не повинно.

"Наразі ми все ще вірили в нібито "червоні лінії", визначені Росією. Ми дозволяли Москві визначати порядок денний. Але ми повинні стати тими, хто це робить. Треба передбачити всі можливості підтримки України без будь-яких табу. Ми маємо досягти певного прогресу в питанні доставки боєприпасів і озброєння", — констатував керівник центру.

Він додав, що Україна має право завдавати ударів за межами української території. І хоча це та позиція, яку дуже неохоче сприймали раніше, але ж мають бути якісь якісні зрушення.

"Ми не можемо розглядати війну в Україні як щось зовнішнє. Це не тільки війна українців. Це наша війна. Я був дуже радий, що днями Макрон процитував мою книгу ("Наша війна". — Ред.), сказавши, що ми не можемо вести бій і керувати, залишаючись позаду. Може настати день, коли ми по-справжньому братимемо участь у війні", — наголосив Тензер.

Щодо місії французьких військ в Україні

На думку керівника паризького центру, Макрон розглядає дві можливості.

"По-перше, це те, про що він і міністри прямо сказали, — це, по суті, направлення певних місій для допомоги Україні, як-от для навчання військових чи розмінування територій або поліпшення кіберзахисту. Коли у вас будуть F-16, іноземні війська також можуть допомогти з обслуговуванням винищувачів і зброї, яку вони несуть", — пояснив Тензер.

Друга можливість, на думку політолога, полягає в тому, що Макрон може відправити війська на звільнені території України, аби запобігти подальшому просуванню та наступу Росії, а також захистити цивільне населення там.

"Якщо там буде частина військ країни НАТО і хтось із солдатів загине чи отримає поранення внаслідок російського авіаудару, то це можна вважати прямим ударом проти нас. Відповідно до Північноатлантичного договору, тоді країна, якій належать війська, може активувати 5-ту статтю. І це спосіб стримати Росію", — зауважує Тензер.

Звісно, це не те, про що Макрон прямо говорить, але зрозуміло, що він не може казати всього на широкий загал. Макрон хоче зберегти те, що він називає "стратегічною двозначністю".

Ніколя Тензер — що відомо

Колишній радник міністра економіки та фінансів Франції. Працював слідчим Рахункової палати й керівником відділу в Комісаріаті стратегічного планування в офісі прем’єр-міністра. Був керівником спецмісії з міжнародних питань уряду Франції.

Тензер — автор 23 книг. Його остання праця "Наша війна. Злочин і забуття: переформатування стратегічного мислення" вийшла друком у січні 2024 року та присвячена війні в Україні.

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