Україні потрібно повернути Крим, щоб досягти міцного миру, — Макрон

За словами президента Франції, якщо РФ захопить Україну, поляки, литовці, естонці, румуни та болгари теж не залишаться в безпеці. Для Молдови ж загроза може спалахнути будь-якої секунди, зазначив він.

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Президент Франції Еммануель Макрон днями заявив, що для досягнення міцного миру Крим знову має стати частиною України. Про це французький лідер заявив, обговорюючи вторгнення РФ, що триває, повідомляє Newsweek.

Минулого місяця він зробив резонансну заяву про те, що не відкидає можливості відправити західних солдатів в Україну, а потім уточнив, що це не має бути забороненою темою.

Росія поспішила засудити початкову заяву Макрона про те, що західні солдати могли б узяти безпосередню участь у війні, а офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такий крок неминуче призведе до прямої конфронтації між НАТО і Росією.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що, скажу дуже просто: не може бути міцного миру без суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, зокрема й Криму", — заявив Макрон під час телеінтерв'ю.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що одна з його цілей у війні — повернення Криму разом з іншими окупованими регіонами.

Під час телеінтерв'ю Макрон також заявив, що якщо Росія переможе, довіри до Європи не буде.

"Ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, румуни та болгари зможуть хоч на секунду залишитися в мирі? Не кажучи вже про Молдову, яка не входить до ЄС і яка була б під загрозою в будь-яку секунду", — заявив президент Франції.

Нагадаємо, що Макрон відповів на ядерні погрози Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що президент Латвії заявив, що повністю підтримує Макрона.