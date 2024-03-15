Украине нужно вернуть Крым, чтобы достичь прочного мира, — Макрон

По словам президента Франции, если РФ захватит Украину, поляки, литовцы, эстонцы, румыны и болгары тоже не останутся в безопасности. Для Молдовы же угроза может вспыхнуть в любую секунду, отметил он.

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Президент Франции Эммануэль Макрон на днях заявил, что для достижения прочного мира Крым вновь должен стать частью Украины. Об этом французский лидер заявил, обсуждая продолжающееся вторжение РФ, сообщает Newsweek.

В прошлом месяце он сделал резонансное заявление о том, что не исключает возможности отправить западных солдат в Украину, а затем уточнил, что это не должно быть запретной темой.

Россия поспешила осудить первоначальное заявление Макрона о том, что западные солдаты могли бы принять непосредственное участие в войне, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой шаг неизбежно приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что, скажу очень просто: не может быть прочного мира без суверенитета, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — заявил Макрон во время телеинтервью.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одна из его целей в войне — возвращение Крыма вместе с другими оккупированными регионами.

Во время телеинтервью Макрон также заявил, что если Россия победит, доверия к Европе не будет.

"Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны и болгары смогут хоть на секунду остаться в мире? Не говоря уже о Молдове, которая не входит в ЕС и которая была бы под угрозой в любую секунду", — заявил президент Франции.

Напомним, что Макрон ответил на ядерные угрозы Владимира Путина.

Также сообщалось, что президент Латвии заявил, что полностью поддерживает Макрона.