"Розгром РФ": у МЗС Литви прогнозують успіх Франції у стримуванні Путіна

За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, Захід уже намагався стримати градус ескалації з боку Москви.

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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс стверджує, що заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої дислокації збройних сил НАТО в Україні відіграють роль у стримуванні загроз ядерного характеру з боку російського лідера Володимира Путіна. Про це він повідомив у своєму Twitter (X).

За його словами, раніше західні країни намагалися застерегти очільника Кремля від можливої подальшої ескалації напруженості, особливо у світлі затримки поставок озброєнь і допомоги з боку союзників для Збройних Сил України.

"Це, очевидно, не спрацювало. Набагато більше шансів, що Путін буде стриманий Макроном. Стратегічна невизначеність для Росії і чітко визначена мета розгрому РФ", — заявив Ландсбергіс.

Що Макрон заявив про дії Путіна

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що недоречно погрожувати Франції ядерною зброєю, оскільки країна має засоби для відповіді. Він наголосив, що ядерні держави мають "насамперед почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння. За словами Макрона, він не розмовляв із главою Кремля Володимиром Путіним уже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться ухвалити рішення щодо відправлення військ в Україну у 2024 році. За інформацією видання Le Monde, французький президент був занепокоєний погіршенням ситуації в Україні, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".