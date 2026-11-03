Света не будет сутками: как удары по четырем ТЭС меняют сценарий зимы в Украине

Россия нанесла массированный удар сразу по четырём крупным ТЭС Украины, поставив под угрозу не только электроснабжение, но и отопительный сезон. Киеву прогнозируют жесткие графики отключений, регионам — риск многосуточных блэкаутов. Почему даже импорт электроэнергии из Европы не спасет от дефицита и какие города могут остаться без света и тепла на несколько суток — выяснял Фокус.

В ночь на 3 ноября Россия нанесла по Украине удар баллистическими ракетами, 59 крылатыми ракетами и 289 дронами-камикадзе. Враг выбрал основными направлениями обстрелов Киевскую, Харьковскую, Винницкую и Днепропетровскую области. С наступлением холодов россияне пытаются вывести из строя украинскую энергетику, целями для удара вновь стали энергосистема и теплоэлектростанции. Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения света введены по указанию "Укрэнерго" в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

По оценке энергоэкспертов, наиболее болезненными удары оказались для Киева, Харькова и Днепра. Противник пытается наносить удары и по тыловым объектам, расположенным на значительном расстоянии, куда ранее ракеты не долетали. В частности, на днях были атакованы энергообъекты в Черновицкой области, где действуют ограничения на электроснабжение бытовых потребителей. Эксперты отмечают, что крупные подстанции сегодня достаточно хорошо защищены, разрушается, как правило, открытое оборудование, но оно не столь дорогое по сравнению с трансформаторным и быстрее подлежит восстановлению.

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Последствия новых ударов по ТЭС: в Киеве — жесткие графики, Винницкая область — частичные отключения света

Если несколько крупных ТЭС одновременно в результате атаки теряют часть своих мощностей, то компенсировать их в часы пиковой нагрузки довольно сложно. Как пояснил Фокусу энергетический эксперт Станислав Игнатьев, именно поэтому предусмотрены жесткие графики отключения электроэнергии, в частности в Киеве. Ведь в столице вся электрогенерация либо разрушена, либо в значительной степени повреждена.

"Нам на четверть помогала Трипольская ТЭС, но враг в последний месяц безжалостно атакует её, поэтому у нас нет собственной генерации ни в области, ни в столице. Поэтому электроэнергия поставляется благодаря Ровенской АЭС. Но поскольку Россия постоянно наносит удары по подстанции "Киевская", расположенной в селе Наливайковка Макаровской общины, невозможно передать весь необходимый объем электроэнергии с Ровенской атомной электростанции в столицу. Поэтому у нас есть соответствующие графики", — пояснил энергоэксперт.

В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередач без электроснабжения оказалась большая часть населенных пунктов области. Удар этой ночью пришелся в регионе на Ладыжинскую ТЭС. Она расположена на границе с Молдовой. Этот объект фактически обеспечивал электроснабжение части Винницы, а часть электроэнергии поставлялась в Молдову, с которой Украина имеет объединенную энергосистему.

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Наибольшим ударам подверглись Змиевская ТЭС в Харьковской области (в регионе действуют почасовые графики отключения света) и Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. Из-за этого наблюдается дефицит электроэнергии. По словам Игнатьева, ранее, когда противник не так сильно наносил удары по соответствующим объектам, была возможность частично компенсировать нехватку за счет импорта.

"Технически мы можем импортировать максимум 2,5 ГВт в час. Это больше, чем вырабатывает Хмельницкая АЭС. Но у европейцев не всегда есть эта электроэнергия, и следует учитывать предельные цены, по которым мы можем её приобрести. Её покупает крупный бизнес. В прошлом году "Укрэнерго" приняло правильное решение, согласно которому в первую очередь ограничивается крупный и средний бизнес, имеющий собственную генерацию. За последние 2,5 года бизнес построил почти 4 ГВт распределенной генерации для покрытия собственных потребностей. По мощности это равносильно четырем атомным энергоблокам, и в летние пиковые периоды это позволяло не ограничивать бытовых потребителей", — отметил Игнатьев Фокусу.

Сегодня существуют две ключевые проблемы: значительные разрушения крупных ТЭС, что усугубляет дефицит электроэнергии; удары по подстанциям передачи электроэнергии ("Укрэнерго") и её распределения (облэнерго). Поэтому в Киеве в различных микрорайонах введены отдельные графики отключений света, в зависимости от состояния конкретной подстанции и её пропускной способности. Россия наносила удары и по объектам, задействованным в импорте электроэнергии. Враг наносил удары по подстанции "Мукачевская – 550" (ранее называвшейся "Мир"). Через неё проходит две трети импорта из Словакии и Венгрии. Существенного результата от этой атаки Россия, как подчеркнул Игнатьев, не достигла.

Он прогнозирует, что Россия и в дальнейшем будет продолжать атаки, чтобы разбить украинскую энергосистему на части. В этой ситуации важную роль будут играть решения и действия на местах. Если в той или иной области есть собственная генерация, то там будут действовать более мягкие графики отключений света, если же нет, как, например, в Киеве, — они будут более жесткими.

Конотопский сценарий: для регионов сохраняется риск отключений электроэнергии

Четыре ТЭС, подвергшиеся нападению в ночь на 3 ноября, как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, обеспечивали потребности регионов, а также поставляли электроэнергию в часы пиковой нагрузки. Поэтому, по его оценке, это был серьёзный удар, после которого регионы держатся благодаря тому, что их будут снабжать атомные электростанции. В дальнейшем, если атаки на энергообъекты продолжатся, ситуация только ухудшится.

"Кроме того, с учетом похолодания отключения могут длиться не несколько часов, а сутки и более. Как это было в прошлом году в той же Киевской области. А недавно такая ситуация сложилась в Конотопе, там света не было пять суток. Подобная ситуация может повториться во многих регионах", — прогнозирует Фокусу Попенко.

Эксперт отмечает, что полностью защитить энергетическую инфраструктуру практически невозможно. По его словам, можно защитить отдельные элементы ТЭЦ, например, трансформаторные подстанции, а саму генерацию — нет.

"Что касается защиты объектов распределения электроэнергии, то проблемы есть. Как выяснилось, большинство из них незащищены. Кроме того, выяснилось, что средства, которые направлялись на это, попадали в руки скандально известных компаний с криминальным прошлым. Поэтому часть объектов также не была защищена", — констатировал эксперт.

Быстрых решений нет: почему переход на локальные котельные и КГУ — это "игра в долгую"

По словам энергетического эксперта Игнатьева, город, получающий тепло от ТЭС, после её повреждений быстро перевести на другие источники невозможно. В Киеве предусмотрена централизованная система теплоснабжения, а Дарницкая ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 существенно повреждены и вообще не производят тепло. Игнатьев указал на то, что централизованная система имеет свойство очень быстро выходить из равновесия.

"Могут возникнуть перегрузки в других домах, если отключать крупные многоэтажки или микрорайоны. Есть опыт Харькова, где всё разбивается на так называемые тепловые районы по типу снабжения, чтобы не нарушать баланс энергосистемы, и для таких районов строятся отдельные котельные. Однако это долгосрочная перспектива. Чтобы котельная работала эффективно, для нее нужна когенерационная установка, а сейчас очереди на их получение у европейских производителей большие. В Украине они не производятся. Например, если сейчас внести предоплату и заказать КГУ, то мы получим её зимой 2028 года", — прокомментировал энергоэксперт.

В настоящее время проблемы с поставками тепловой энергии отмечаются в Днепре. Приднепровская ТЭС остановлена. После удара в ночь на 3-е прогнозируемые сроки возобновления теплоснабжения домов значительно сдвинулись. Сегодня, как сообщил Фокусу Олег Попенко, крайне сложно даже дать прогноз.

Напомним, "Укрэнерго" предупредило, что ситуация с графиками отключений электроэнергии в связи с очередными ударами России ухудшилась. 3 ноября ограничения для бизнеса будут действовать с 0:00 до 23:59, для бытовых потребителей введены как почасовые плановые, так и экстренные отключения света.

В Киеве 2 ноября начали постепенно подавать тепло в дома. Первыми его получили жители Деснянского района. Киевлянам напомнили о необходимости проверить герметичность радиаторов. В целом отопительный сезон в столице начался 16 октября, теплоснабжение начали обеспечивать в первую очередь медицинским учреждениям, детским садам и школам.