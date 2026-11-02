Энергетики предупредили об ухудшении ситуации со светом: какие графики отключений

Из-за новых ударов РФ по инфраструктуре ухудшилась ситуация с графиками отключений света, сообщила НЭК "Укрэнерго". Некоторым украинцам придется провести в темноте более 12 часов. Какие графики составили энергетики на 3 ноября?

Вечером 2 ноября появилась информация от "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме и о графиках отключений света на 3 ноября. С полуночи в Украине будут действовать от 0,5 до 4 очередей. Также отмечается, что из-за новых ударов ВС РФ возможны изменения, поэтому следует следить за информацией операторов систем распределения.

В "Укрэнерго" заявили, что продолжаются ограничения энергоснабжения для промышленных и бытовых потребителей. 3 ноября для бизнеса ограничения будут действовать с 0:00 до 23:59. В течение этого же времени будут действовать графики почасовых отключений, с которыми можно ознакомиться на порталах облэнерго и местных сетей.

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Графики отключений света — НЭК "Укрэнерго" о ситуации на 3 ноября Фото: Укрэнерго

Отметим, что, согласно инфографике "Ясно", 0,5–4 очереди отключения света — это от двух до более чем 12 часов без электроснабжения.

Графики отключения света — продолжительность для различного количества очередей Фото: Yasno

Графики отключений света — чего ожидать 3 ноября

Около 22:00 2 ноября компания "ДТЭК" опубликовала графики отключений электроэнергии на 3 ноября для трёх регионов — Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Киевская область. В Telegram-канале энергокомпании появились графики по очереди и подочереди в Киевской области на 3 ноября. Как видно, в зависимости от очереди продолжительность, количество периодов без света, а также время начала и окончания отключений будут различаться:

очереди 1.1, 2.1, 2.2 — I период с 6:00 до 13:30, II период с 16:30 до 23:30. Будет два периода отключения света — в общей сложности до 14,5 часов;

очередь 1.2 — I период с 6:00 до 13:30, II период с 16:30 до 22:00. Будет два периода отключения света — в сумме до 13 часов;

очереди 3.1, 3.2, 4.2 — I период с 0:00 до 3:00, II период с 9:30 до 17:00, III период с 20:00 до 24:00. Будет три периода отключения электроэнергии — в общей сложности до 14,5 часов;

очередь 4.1 — I период с 9:30 до 17:00, II период с 20:00 до 24:00. Будет два периода без света — в общей сложности до 11,5 часов;

очередь 5.1 — I период с 2:30 до 10:00, II период с 13:00 до 20:30, III период с 23:30 до 24:00. Будет три периода отключения света — в общей сложности до 15,5 часов;

очередь 5.2 — I период с 6:00 до 10:00, II период с 13:00 до 20:30, III период с 23:30 до 24:00. Будет три периода отключения света — в общей сложности до 12 часов;

очередь 6.1 — I период с 2:30 до 6:00, II период с 8:00 до 10:00, III период с 13:00 до 20:30, IV период с 23:30 до 24:00. Будет четыре периода отключения света — в общей сложности до 13,5 часов;

очередь 6.2 — I период с 2:30 до 10:00, II период с 13:00 до 20:30. Будет два периода без света — в общей сложности до 15 часов.

Графики отключения света — данные по Киевской области (1–3 очереди) на 3 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключения света — данные по Киевской области (4–6-я очереди) на 3 ноября Фото: ДТЭК

Киев. На портале ДТЭК размещены данные о графиках отключений электроэнергии в Киеве на 3 ноября. Введя адрес в столице, можно увидеть, как изменилась ситуация с электроснабжением. По одному из адресов, например, 2 ноября не было света 11,5 часов, а 3 ноября отключения продлятся 15,5 часов.

Графики отключений света — данные по Киеву на 3 ноября Фото: ДТЭК

Днепропетровская область. В Днепре и Днепропетровской области 3 ноября также будут действовать графики отключения электричества, а в двух очередях электричество будет подаваться в течение всего дня:

очереди 1.1, 1.2 — I период с 15:00 до 19:00. Будет один период отключения света — в общей сложности до 4 часов;

очереди 2.1, 2.2 — свет будет весь день (без отключений);

очереди 3.1, 3.2 — I период с 18:30 до 22:00. Будет один период без света — в общей сложности до 3,5 часов;

очереди 4.1, 4.2 — I период с 09:00 до 12:00. Будет один период без света — в общей сложности до 3 часов;

очереди 5.1, 5.2 — свет будет весь день (без отключений);

очереди 6.1, 6.2 — I период с 11:30 до 15:30. Будет один период без света — в общей сложности до 4 часов.

Графики отключения света — данные по Днепропетровской области (1–3 очереди) на 3 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключения света — данные по Днепропетровской области (4–6-я очереди) на 3 ноября Фото: ДТЭК

Одесская область. Компания ДТЭК также опубликовала инфографику об отключениях электроэнергии в Одессе и области; при этом одна очередь получает электроэнергию круглосуточно:

очереди 1.1, 1.2 — I период с 09:00 до 11:30. Будет один период отключения электроэнергии — в общей сложности до 2,5 часов;

очереди 2.1, 2.2 — I период с 17:00 до 21:00. Будет один период отключения света — в общей сложности до 4 часов;

очереди 3.1, 3.2 — I период с 20:30 до 22:00. Будет один период отключения света — в общей сложности до 1,5 часа;

очереди 4.1, 4.2 — I период с 11:00 до 14:00. Будет один период без света — в общей сложности до 3 часов;

очереди 5.1, 5.2 — свет будет весь день (без отключений);

очереди 6.1, 6.2 — I период с 13:30 до 17:30. Будет один период без света — в общей сложности до 4 часов.

Графики отключения света — данные по Одесской области (1–3 очереди) на 3 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключения света — данные по Одесской области (4–6-я очереди) на 3 ноября Фото: ДТЭК

Отметим, что Фокус собрал информацию о ситуации в энергетике Киева и о возможности энергетического коллапса. Выяснилось, что особые проблемы могут возникнуть через 72 часа после отключения, когда не будет воды и не будет работать канализация.

Напоминаем, что 2 ноября в Минэнерго Украины объяснили, почему в некоторых регионах отключают свет вне графика.