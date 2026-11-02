Енергетики попередили про погіршення ситуації зі світлом: які графіки відключень

Через нові удари РФ по інфраструктурі погіршилась ситуація з графіками відключення світла, повідомила НЕК "Укренерго". Дехто з українців сидітиме у темряві понад 12 годин. Які графіки склали енергетики на 3 листопада?

Увечері 2 листопада з'явилась інформація "Укренерго" про ситуацію в енергосистемі та про графіки відключення світла на 3 листопада. З опівночі в Україні діятиме від 0,5 до 4 черг. Також наголошується, що через нові удари ЗС РФ можливі зміни й тому слід стежити за інформацією операторів систем розподілу.

В "Укренерго" заявили, що продовжуються обмеження енергопостачання для промислових та побутових споживачів. 3 листопада для бізнесу обмеження триватимуть з 0:00 по 23:59. Протягом цього ж часу діятимуть графіки погодинних відключень, з якими можна ознайомитись на порталах обленерго та місцевих мереж.

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Графіки відключення світла — НЕК "Укренерго" про ситуацію на 3 листопада Фото: Укренерго

Зауважмо, згідно з інфографікою Yasno, 0,5-4 черги відключення світла — це від двох до понад 12 годин без електропостачання.

Графіки відключення світла — тривалість для різної кількості черг Фото: Yasno

Графіки відключення світла — чого очікувати 3 листопада

Близько 22 год 2 листопада ДТЕК опублікувала графіки відключення світла на 3 листопада для трьох регіонів — для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Київська область. У Telegram-каналі енергокомпанії з'явились графіки для черг та підчерг у Київській області на 3 листопада. Бачимо, що залежно від черги тривалість, кількість періодів без світла та час початку та завершення відключень відрізнятимуться:

черги 1.1, 2.1, 2.2 — І період з 6:00 до 13:30, ІІ період з 16:30 до 23:30. Буде два періоди без світла — сумарно до 14,5 год.;

черга 1.2 — І період з 6:00 до 13:30, ІІ період з 16:30 до 22:00. Буде два періоди без світла — сумарно до 13 год;

черги 3.1, 3.2, 4.2 — І період з 0:00 до 3:00, ІІ період з 9:30 до 17:00, ІІІ період з 20:00 до 24:00. Буде три періоди без світла — сумарно до 14,5 год;

черга 4.1 — І період з 9:30 до 17:00, ІІ період з 20:00 до 24:00. Буде два періоди без світла — сумарно до 11,5 год;

черга 5.1 — І період з 2:30 до 10:00, ІІ період з 13:00 до 20:30, ІІІ період з 23:30 до 24:00. Буде три періоди без світла — сумарно до 15,5 год;

черга 5.2 — І період з 6:00 до 10:00, ІІ період з 13:00 до 20:30, ІІІ період з 23:30 до 24:00. Буде три періоди без світла — сумарно до 12 год;

черга 6.1 — І період з 2:30 до 6:00, ІІ період з 8:00 до 10:00, ІІІ період з 13:00 до 20:30, IV період з 23:30 до 24:00. Буде чотири періоди без світла — сумарно до 13,5 год;

черга 6.2 — І період з 2:30 до 10:00, ІІ період з 13:00 до 20:30. Буде два періоди без світла — сумарно до 15 год.

Графіки відключення світла — дані для Київщини 1-3 черги на 3 листопада Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла — дані для Київщини 4-6 черги на 3 листопада Фото: ДТЕК

Київ. На порталі ДТЕК є дані про графіки відключення світла для Києва на 3 листопада. Увівши адресу у столиці, можна побачити, як змінилась ситуація з електропостачанням. За однією з адрес, наприклад, 2 листопада не було світла 11,5 годин, а 3 листопада відключення триватимуть 15,5 год.

Графіки відключення світла — дані для Києва на 3 листопада Фото: ДТЕК

Дніпропетровська область. У Дніпрі та Дніпропетровщині також діятимуть графіки відключення світла на 3 листопада, а у двох черг електрика буде весь день:

черги 1.1, 1.2 — І період з 15:00 до 19:00. Буде один період без світла — сумарно до 4 год;

черги 2.1, 2.2 — світло буде весь день (без відключень);

черги 3.1, 3.2 — І період з 18:30 до 22:00. Буде один період без світла — сумарно до 3,5 год;

черги 4.1, 4.2 — І період з 09:00 до 12:00. Буде один період без світла — сумарно до 3 год;

черги 5.1, 5.2 — світло буде весь день (без відключень);

черги 6.1, 6.2 — І період з 11:30 до 15:30. Буде один період без світла — сумарно до 4 год.

Графіки відключення світла — дані для Дніпропетровщини 1-3 черги на 3 листопада Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла — дані для Дніпропетровщини 4-6 черги на 3 листопада Фото: ДТЕК

Одеська область. ДТЕК також опублікувало інфографіку про відключення світла в Одесі та області, при цьому є одна черга з електрикою усі 24 години:

черги 1.1, 1.2 — І період з 09:00 до 11:30. Буде один період без світла — сумарно до 2,5 год;

черги 2.1, 2.2 — І період з 17:00 до 21:00. Буде один період без світла — сумарно до 4 год;

черги 3.1, 3.2 — І період з 20:30 до 22:00. Буде один період без світла — сумарно до 1,5 год;

черги 4.1, 4.2 — І період з 11:00 до 14:00. Буде один період без світла — сумарно до 3 год;

черги 5.1, 5.2 — світло буде весь день (без відключень);

черги 6.1, 6.2 — І період з 13:30 до 17:30. Буде один період без світла — сумарно до 4 год.

Графіки відключення світла — дані для Одещини 1-3 черги на 3 листопада Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла — дані для Одещини 4-6 черги на 3 листопада Фото: ДТЕК

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію про ситуацію в енергетиці у Києві та про можливість енергетичного колапсу. З'ясувалось, що особливі проблеми можуть з'явитись через 72 години після відключення, коли буде води та не працюватиме каналізація.

Нагадуємо, 2 листопада в Міненерго України пояснили, чому у деяких регіонах вимикають світло поза графіками.