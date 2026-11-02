В Киеве начали подключать отопление в жилые дома: что делать, если батареи холодные

В Киеве начали централизованное теплоснабжение, и первым подключили Деснянский район, сообщили в государственной администрации. Подключение происходит на фоне ударов РФ по теплоцентралям и электросетям, а также в преддверии зимы 2026–2027 годов. Мэр Виталий Кличко рассказал, как будут подключать жилой сектор к отоплению. Что делать киевлянам, если батареи в квартире остаются холодными?

Информация о начале подключения отопления для жителей Киева появилась в Telegram-канале Деснянской РГА около 14:00 2 ноября. Отмечается, что теплоноситель подается поэтапно, и параллельно проверяется готовность систем отопления.

В сообщении Деснянской РГА, помимо информации о первых квартирах, подключенных к отоплению, киевлян также призвали проверить герметичность радиаторов. Кроме того, там даны рекомендации, что делать, если тепло подали, а батареи по-прежнему холодные:

проверить, включены ли терморегуляторы на радиаторах;

если есть индивидуальные теплосчетчики, проверить положение запорных кранов;

если, несмотря на все усилия и проверки, тепла нет, то следует обратиться в ЖЭД, ОСМД и другие соответствующие учреждения.

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Отопительный сезон — информация о ситуации в Деснянском районе 2 ноября Фото: Скриншот

На сайтах КГГА и других районных госадминистраций пока нет информации о ситуации с теплоснабжением в других районах столицы.

Отопительный сезон — какова ситуация в Киеве

Отметим, что Фокус писал о подготовке к зиме 2026–2027 годов и о том, какова ситуация в Киеве в преддверии зимы. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что с 2 ноября начинается отопительный сезон и жилые дома будут подключены к централизованному электроснабжению. По словам мэра, с начала отопительного сезона, то есть с 16 октября, в столице подали тепло в 50% учреждений социальной сферы — в больницы, детские сады, школы. Также отмечается, что процесс подключения жилых домов продлится в течение недели, поскольку протяженность труб в системе — самая большая в Европе и достигает 3 тыс. км. При этом решение о подключении было принято за несколько дней до начала морозов, добавил Кличко.

Отопительный сезон — Кличко о ситуации в Киеве 2 ноября Фото: Скриншот

Между тем с ночи и до утра 2 ноября продолжается воздушная атака ВС РФ на Киев и другие регионы Украины с использованием дронов различных типов, в том числе реактивных, сообщили в Воздушных силах. В мониторинговых пабликах опубликовали траекторию российских БПЛА, которые кружили над столицей и окрестностями, добавили, что может существовать угроза для подстанции 330 кВ "Новокиевская". Кроме того, источники СМИ "РБК-Украина" сообщили, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ не генерируют электроэнергию после ударов ВС РФ.

Напоминаем, что 28 октября СМИ рассказали о ситуации с отопительным сезоном в Украине и о том, в каких областях батареи нагреются быстрее всего, а где это произойдет с опозданием.