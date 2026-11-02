У Києві почали підключати опалення у житлові будинки: що робити, якщо батареї холодні

У Києві почали централізоване теплопостачання, і першим підключили Деснянський район, повідомили у державній адміністрації. Підключення відбувається на тлі ударів РФ по теплоцентралях та електромережі та в очікування зими 2026-2027 року. Міський голова Віталій Кличко розповів, як підключатимуть до тепла жииловий сектор. Що робити киянам, якщо батареї у квартирі залишаються холодними?

Інформація про початок підключення тепла для жителів Києва з'явилась у Telegram-каналі Деснянської РДА близько 14 год 2 листопада. Наголошується, що теплоносій подається поетапно і паралельно перевіряють готовність систем опалення.

У дописі Деснянської РДА, окрім інформації про перші підключені до тепла квартири, також закликали киян перевірити герметичність радіаторів. Крім того, є пояснення, що робити, якщо тепло подали, а батареї і далі холодні:

перевірити, чи увімкнені теплорегулятори на радіаторах;

якщо є індивідуальні теплолічильники, перевірити положення запірних кранів;

якщо попри усі зусилля та перевірки тепла немає, то слід звернутись до ЖЕД, ОСББ та інших дотичних установ.

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Опалювальний сезон — інформація про ситуацію у Деснянському районі 2 листопада Фото: Скриншот

На інтернет-сторінках КМДА та інших районних держадміністрацій поки немає інформації про ситуацію з теплопостачанням в інших районах столиці.

Опалювальний сезон — яка ситуація у Києві

Зазначимо, Фокус писав про підготовку до зими 2026-2027 року та про те, яка ситуація в Києві напередодні зими. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що з 2 листопада починають опалювальний сезон та підключать житлові будинки до централізованого електропостачання. Зі слів мера, з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня, у столиці тепло подали у 50% закладів соціальної сфери — в лікарні, дитсадки, школи. Також зауважується, що процес підключення житлових будинків триватиме протягом тижня, оскільки довжина труб у системі — найбільша у Європі й досягає 3 тис. км. При цьому рішення про підключення прийняли за кілька днів до початку морозів, додав Кличко.

Опалювальний сезон — Кличко про ситуацію у Києві 2 листопада Фото: Скриншот

Тим часом з ночі й до ранку 2 листопада триває повітряна атака ЗС РФ на Київ та інші регіони України з використанням дронів різних типів, у тому числі — реактивних, повідомили у Повітряних силах. У моніторингових пабліках опублікували траєкторію російських БпЛА, які кружляли над столицею та околицями, додали, що може бути загроза для підстанції 330 кВ "Новокиївська". Крім того, джерела медіа "РБК-Україна" повідомили, що ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ не генерують електроенергію після ударів ЗС РФ.

Нагадуємо, 28 жовтня медіа розповіли про ситуацію з опалювальним сезоном в Україні й про те, в яких областях найшвидше потеплішають батареї, а де це станеться із запізненням.