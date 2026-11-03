Світла не буде добами: як удари по чотирьох ТЕС змінюють сценарій зими в Україні

Росія завдала масованого удару одразу по чотирьох великих ТЕС України, поставивши під загрозу не лише електропостачання, а й опалювальний сезон. Києву прогнозують жорсткі графіки відключень, регіонам — ризик багатодобових блекаутів. Чому навіть імпорт електроенергії з Європи не врятує від дефіциту та які міста можуть залишитися без світла й тепла на кілька діб — з'ясовував Фокус.

У ніч на 3 листопада Росія спрямувала по Україні балістику, 59 крилатих ракет та 289 дронів-камікадзе. Ворог обрав основними напрямками для обстрілів Київську, Харківську, Вінницьку та Дніпропетровську області. Росіяни з настанням холодів намагаються вибити українську енергетику, цілями для удару знову стали енергосистема, теплоелектростанції. Як повідомили у ДТЕК, екстрені відключення світла запроваджені за вказівкою "Укренерго" у столиці, Київській та Дніпропетровській областях.

Болючими, згідно з оцінкою енергоекспертів, удари стали для Києва, Харкова, Дніпра. Противник намагається бити і по тилових на відстані об'єктах, куди раніше не прилітало. Зокрема днями були атаковані енергооб'єкти у Чернівецькій області, де є обмеження електроенергії для побутових споживачів. Експерти вказують на те, що великі підстанції сьогодні непогано захищені, руйнується зазвичай відкрите обладнання, але воно не настільки дороге в ціні порівняно з трансформаторними, й швидше підлягає відновленню.

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Наслідки нових ударів по ТЕС: у Києві – жорсткі графіки, Вінниччина – частково без світла

Якщо кілька великих ТЕС одночасно внаслідок атаки втрачають частину своїх потужностей, то компенсувати їх у пікові години доволі важко. Як пояснив Фокусу енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, саме тому передбачаються жорсткі графіки вимкнення електроенергії, зокрема у Києві. Адже у столиці вся електрогенерація або зруйнована, або значною мірою пошкоджена.

"Нам допомагала на одну четверту Трипільська ТЕС, але ворог її останній місяць нещадно атакує, тому не маємо власної генерації ані в області, ані в столиці. Тому вона постачається завдяки Рівненській АЕС. Але оскільки Росія постійно б'є по підстанції "Київська", що розташована в селі Наливайківка Макарівської громади, неможливо повний об'єм необхідної електроенергії передати з Рівненської атомної електростанції до столиці. Тому маємо відповідні графіки", — пояснив енергоексперт.

На Вінниччині внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів та ліній електропередач без електропостачання опинилась більша частина населених пунктів області. Удар цієї ночі прийшовся в регіоні по Ладижинській ТЕС. Вона розташована на кордоні з Молдовою. Цей об'єкт фактично відповідав за електропостачання частково Вінниці, а частина електроенергії постачалась у Молдову, з якою Україна має об'єднану енергосистему.

Нові виклики для енергетики: чи рятує імпорт з ЄС та як тримається український бізнес

Найбільше були атаковані Зміївська ТЕС у Харківській області (в регіоні діють погодинні графіки вимкнення світла) і Придніпровська у Дніпропетровській області. Через це існує дефіцит електроенергії. За словами Ігнатьєва, раніше, коли ворог не так сильно бив по відповідних об'єктах, була змога частково компенсувати нестачу шляхом імпорту.

"Можемо технічно імпортувати максимально на рівні 2,5 ГВт за годину. Це більше, ніж генерує Хмельницька АЕС. Але не завжди у європейців є ця електрична енергія та варто брати до уваги граничні ціни, за якими ми можемо придбати її. Купує її великий бізнес. Минулого року "Укренерго" ухвалив правильне рішення, що спочатку обмежується великий і середній бізнес, який має власну генерацію. За останні 2,5 років бізнес побудував майже 4 ГВт розподіленої генерації для покриття власних потреб. Це як чотири атомні енергоблоки за потужністю, в літні пікові періоди це дозволяло не обмежувати побутових споживачів", — зазначив Фокусу Ігнатьєв.

Сьогодні існують дві ключові проблеми: суттєві руйнації великих ТЕС, що посилює дефіцит електроенергії; удари по підстанціях передачі електроенергії ("Укренерго") та її розподілу (обленерго). Тому в Києві введені в різних мікрорайонах окремі графіки відключень світла, залежно від стану певної підстанції, її пропускних спроможностей. Росія уражала і об'єкти, які залучені до імпорту електроенергії. Ворог бив по підстанції "Мукачівська – 550" (раніше називалась "Мир"). Через неї проходить дві третини імпорту зі Словаччини й Угорщини. Суттєвого результату від цієї атаки Росія, як наголосив Ігнатьєв, не досягла.

Він прогнозує, що Росія надалі продовжуватиме атаки, аби розбити українську енергосистему на частини. В цій ситуації важливим будуть рішення та дії на місцях. Якщо певна область має власну генерацію, то там діятимуть лагідніші графіки відключень світла, якщо ж ні, як от у Києві, — вони буть жорсткішими.

Конотопський сценарій: для регіонів зберігається ризик блекаутів

Атаковані в ніч на 3 листопада чотири ТЕС, як зауважив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, покривали потреби регіонів, а також забезпечували електроенергією у пікове навантаження. Тому, за його оцінкою, це був серйозний удар, після якого регіони тримаються завдяки тому, що постачатимуть атомні електростанції. Надалі, якщо атаки на енергооб'єкти продовжаться, ситуація лише погіршиться.

"Далі з огляду ще й на похолодання відключення можуть бути не на декілька годин, а на добу і більше. Як це було минулого року в тій же Київській області. А нещодавно така ситуація була у Конотопі, там світла не було п'ять діб. Така історія може повторитися в багатьох регіонах", — прогнозує Фокусу Попенко.

Експерт вказує на те, що повністю захистити енергетичну інфраструктуру практично неможливо. З його слів, можна прикрити окремі елементи ТЕЦ, наприклад, трансформаторні підстанції, а саму генерацію — ні.

"Щодо захисту об'єктів розподілу електроенергії, то проблеми є. Як з'ясувалось, більшість з них незахищені. На додаток виявилось, що кошти, які спрямовувались на це, потрапляли в руки скандально відомим компаніям з кримінальним шлейфом. Тому частина точок також не була прикрита", — констатував експерт.

Швидких рішень немає: чому перехід на локальні котельні та КГУ є "грою в довгу"

Зі слів енергетичного експерта Ігнатьєва, місто, яке отримує тепло від ТЕС, після її уражень, швидко перевести на інші джерела неможливо. У Києві передбачена централізована система теплопостачання, а Дарницька ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 суттєво пошкоджені й взагалі не мають теплогенерації. Ігнатьєв вказав на те, що централізована система має властивість дуже швидко розбалансовуватися.

"Можна мати перетиски в інших будинках, якщо вимикати великі багатоповерхівки чи мікрорайони. Є досвід Харкова, де все розбивається на так звані теплові райони по типу постачання, щоб не розбалансовувати енергосистему, і будуються окремі котельні для таких районів. Однак це гра в довгу. Щоб котельня працювала ефективно, для неї треба когенераційна установка, наразі черги на їх отримання у європейських виробників великі. В Україні вони не виготовляються. Наприклад, якщо зараз зробити передоплату і замовити КГУ, то отримаємо її взимку 2028 року", — прокоментував енергоексперт.

Наразі проблеми з постачанням теплоенергії фіксуються у Дніпрі. Придніпровська ТЕС зупинена. Після удару в ніч на 3-тє прогнозовані строки з подачі теплопостачання в домівки значно змістилися. Сьогодні, як повідомив Фокусу Олег Попенко вкрай складно навіть прогнозувати.

Нагадаємо, "Укренерго" попередило, що ситуація з графіками відключення електроенергії у зв’язку з черговими ударами Росії погіршилась. 3 листопада обмеження для бізнесу триватимуть з 0:00 по 23:59, для побутових споживачів введені як погодинні планові, так й екстрені відключення світла.

У Києві 2 листопада почали поступово подавати тепло у будинки. Першим його отримали мешканці Деснянського району. Киян попередили про необхідність перевірити герметичність радіаторів. Загалом опалювальний сезон у столиці розпочався 16 жовтня, теплопостачання почали подавати першочергово у медзаклади, дитсадки й школи.