В Украине на 25% увеличивают тариф на передачу электроэнергии: кто будет платить больше

По данным журналистов, к увеличению тарифов на передачу электроэнергии НКРЭКУ побудила инфляция, рост курса валют и зарплаты в "Укрэнерго".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 25,8%. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ 13 ноября.

Новый тариф не касается домохозяйств и обычных украинцев, однако бизнесу придется платить по 665,26 грн за МВт/ч.

Кроме того, на заседании НКРЭКУ приняли:

отдельный тариф на передачу зеленой металлургии предлагают установить на уровне 352,73 грн/МВт*ч;

тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/МВт*ч.

К увеличению тарифов, по данным журналистов, на передачу электроэнергии регулятора побудило:

уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии;

увеличение компенсаций за технологические расходы;

зарплаты в "Укрэнерго";

кредитные выплаты и расходы на спецобязательства для расчетов с ВИЭ-генерацией (возобновляемая энергетика);

инфляция и рост курса валют.

Отметим, что одобрение проекта постановления НКРЭКУ предусматривает лишь его дальнейшее обсуждение, то есть пока тарифы еще не повысили, но само принятие должно произойти позже.

Для рядовых украинцев тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года, поэтому в осенне-зимний период за 1 кВт/ч нужно будет платить 4,32 грн.

Напомним, 12 ноября пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что украинцам, которые устанавливают альтернативные источники энергии, предоставят льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг.

6 ноября народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Кицак заявил, что увеличение стоимости электроэнергии для населения до 6,5 грн/кВт-ч вполне возможно.