Зарплатные иллюзии. Кем работают за границей украинские беженцы и какой имеют доход

Попытки украинцев найти работу в новой стране не всегда увенчиваются успехом. Ведь все напрямую зависит от уровня владения языком страны пребывания. Поэтому нашим соотечественникам за рубежом, которые не хотят или не могут жить только на государственную помощь, не остается ничего, кроме как соглашаться на низкоквалифицированный труд и изучать иностранный язык. Это крайне важно, чтобы претендовать на лучшие заработки.

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Украину во время войны продолжают покидать ее граждане. Так, за первое полугодие 2023 года из страны выехало до 500 тыс. человек. Всего по состоянию на конец июня 2023 года за рубежом находится 5,6-6,7 млн украинцев.

Согласно исследованию ЦЭС, примерно 1,3 млн украинцев живут в России и Беларуси. Если раньше среди стран Европы первое место по количеству беженцев из Украины занимала Польша, то теперь — Германия. По состоянию на май этого года численность украинцев в ФРГ составляла около 1,1 млн украинцев, тогда как в Польше — всего 990 тыс. Также немало наших земляков живет в Чехии (340 тыс.), Испании (178 тыс.), Италии (158 тыс.) и Болгарии (157 тыс.). Вне Европы странами, которые приютили больше всего украинцев, являются США и Канада (280 и 234,5 тысяч соответственно).

Количество беженцев из Украины с нового года выросло на 500 тыс. человек. Больше всего их в Германии.

Большинство украинских беженцев — 25-51% — составляют дети, 26% — женщины среднего возраста. Интересно, что доля мужчин, выехавших за границу, выросла с 17% в ноябре 2022 года до 22% в мае 2023 года. Как известно, украинцы, а также граждане других стран, которые легально проживали на территории Украины и которые въехали на территорию ЕС после 24 февраля 2022 года, имеют право на получение статуса временной защиты. Он, в частности, позволяет легально работать за рубежом. Вместе с тем, правительства стран предлагают бесплатное жилье и денежную помощь. Программы разные. Собственно, наполнение пакета соцподдержки часто является определяющим при выборе украинцами страны пребывания. Ведь все понимают: найти работу, чтобы самостоятельно содержать себя и ребенка может быть непросто. При этом спрос на рабочую силу из Украины в странах отличается.

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"Наибольший спрос на украинцев остается в соседних странах ЕС, в частности, в Польше, Чехии, Словакии и Румынии, которые стремятся продолжить привлекать большие объемы иностранных инвестиций в регион и оставаться "фабриками" для всего ЕС. А это требует постоянного обновления рабочей силы", — говорит доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий.

Больше всего в рабочей силе из Украины заинтересованы соседние страны — Польша, Чехия, Словакия, Румыния, говорят специалисты

А вот в таких странах, как Ирландия, спрос на дешевую рабочую силу украинцы уже закрыли, говорит эксперт по вопросам налогов Александра Томашевская, которая сейчас живет в Испании, вспоминая слова подруги, которая живет на изумрудном острове. В Испании же особо не заинтересованы в иностранной рабочей силе, добавляет она. Фокус узнал, что предлагают украинским беженцам в разных странах работодатели и какие требования для успешного трудоустройства за рубежом.

Без языка — никуда. История поиска работы в Дании

Соцподдержка в Дании нацелена на то, чтобы в конце концов трудоустроить человека. Однако это изрядно сложно, если не владеть в совершенстве хотя бы английским.

"Сначала предлагают практику в магазинах, на фермах, — рассказывает Наталья, которая после начала полномасштабного вторжения уехала жить в Данию. — Это, а также посещение школы по изучению датского дважды в неделю, — являются условиями начисления помощи. Ее размер для одного — около 5 тыс. крон (650 евро), из них 2400 автоматически вычитается за жилье. Следовательно, остается 2600 (338 евро) на жизнь. Если искать скидки на продукты, посещать продуктовые ярмарки, организованные волонтерами, этого хватает. У меня есть ребенок, поэтому мое пособие составляет 8500 крон (1105 евро), то есть остается на жизнь около 6000 (780 евро). Этого хватает неплохо, я даже купила себе машину. Но за полтора года на работу так и не устроилась".

Успехом для украинского беженца, который не знает язык, считается трудоустройство на фабрику, однако это непросто, потому что самих фабрик немного Фото: pexels.com

После практик на рабочем месте, в продолжении трудовых отношений женщине отказывали, как правило, из-за недостаточных языковых навыков.

"Первое, что предложила коммуна, — детсад, — продолжает собеседница Фокуса. — Мой уровень датского был, наверное, как у годовалого ребенка. Поэтому я могла быть только помощником воспитателя, а таких и своих хватает — ведь я живу в малом городе Мерн. Поскольку всю жизнь я работала с людьми с инвалидностью, попросила направить меня в центр, похожий на украинский. Мой украинский диплом здесь подтвердили. Но на педсовете я понимала 10% того, о чем говорили. И снова отказали".

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Но недавно Наталье улыбнулась судьба. Знакомые рассказали ей о местном массажном салоне, которым руководит украинка. В Украине Наталья проходила массажные курсы и имеет соответствующую практику в этой сфере. Однако ее доход будет зависеть от количества клиентов. Поэтому только со временем станет понятно, готова ли она отказаться от социальной помощи, чтобы работать массажистом.

Трудоустроиться в Эстонии: история вторая

В Эстонии тоже без знания языка крайне сложно трудоустроиться даже не по специальности.

"Весной 2022-го на незнание языка украинцами смотрели сквозь пальцы, супермаркеты даже кассирами брали украинцев. И к таким кассирам приставляли наставника-эстонца, потому что как-то с покупателями общаться надо. Сейчас для украинцев уже таких преференций нет, требования наравне с теми, что выдвигаются к эстонцам", — рассказала Наталья, которая живет в Эстонии.

На строительстве в Эстонии можно заработать до 1500 евро, что вдвое больше минималки Фото: pexels.com

Минимальная зарплата в Эстонии — 725 евро в месяц, ее чаще всего украинцам и предлагают, или чуть выше — до 1000 евро, тогда как средняя зарплата в Эстонии — 1800 евро, продолжает женщина. Больше всего шансов без знания эстонского устроиться на должность, не требующую квалификации. Например, уборщицей в магазинах, гостиницах, прачкой, мойщицей посуды в ресторанах — такой работы очень много. Мужчинам предлагают работу на строительстве и на заводах, где можно заработать до 1500 евро.

Куда больше зарплатных перспектив открывает знание языка на уровне В2-С1. "Все, конечно, понимают, что за полтора года на такой уровень язык никто не выучил. Это было бы реально, если бы мы только и делали, что все время учили эстонский, но мы же еще работаем, бытовые вопросы решаем", — говорит Наталья.

Без знания эстонского в Эстонии, как правило, можно рассчитывать на минимальную зарплату — 800 евро.

Эстонские власти поддерживают беженцев в изучении языка. "При желании эстонский можно изучать бесплатно — например, А1 я изучала по госпрограмме бесплатно, А2 и В1 мне оплатила Töötukassa (касса по безработице)", — рассказала собеседница Фокуса .

Украинцы в Эстонии могут попробовать открыть собственное дело. Для этого власти периодически проводят однодневные семинары — интеграционные, правовые, предпринимательские, которые имеют целью раскрыть нюансы ведения бизнеса в этой стране.

Польша, Чехия, Германия: где лучше для украинских беженцев

Украинцам, которые не знают языка страны, в которую прибыли, как правило, предлагают работу на заводах или фабриках. В Польше можно устроиться уборщиками, упаковщиками, грузчиками, операторами автоматизированных машин на зарплату около 3,35 тыс. — 7 тыс. злотых (737 — 1540 евро). Польские работодатели часто предлагают или компенсацию расходов на аренду, или бесплатное жилье (но с квартплатой около 80 евро). Это могут быть помещения, расположенные неподалеку от места работы, где вместе живут по 6-8 человек в комнатах типа общежития или хостела.

Впрочем, работа на заводах Польши — довольно непростая. Смены часто длятся по 10 часов, работать надо 6 дней в неделю. Например, работнику на складе разрешен перерыв на 30 минут, причем оплачивается только 15 мин.

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В Польше работник без квалификации может получить 737 - 1540 евро Фото: Анна Кудрик (инфографика)

В Чехии также можно найти аналогичные вакансии упаковщика, оператора на заводе. Оплата труда в среднем выше, чем в Польше, она составляет 1025 — 1700 евро. Иногда продолжительность смены на заводе в Чехии 12 часов при 5-ти или 6-дневной рабочей неделе. Чешский работодатель также предлагает работнику жилье по 100-130 крон в сутки или компенсацию — 3000 крон (123 евро в месяц). Кроме того, в вакансиях в Чехии чаще предлагают доплаты за сверхурочные (+ 20%) и за ночные смены (+ 50%), за работу во второй половине дня, в праздники и выходные. Вместе с тем, в Чехии рабочих привлекают бесплатными обедами.

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В Германии на низкоквалифицированных должностях (на складах, строительстве и т.д.) в среднем можно заработать 1500 — 2000 евро.

"Хотя экономика Германии первой уже вошла в рецессию, однако и там мы видим появление новых программ для мигрантов, в частности, запуск программы Opportunity Card. Это обусловлено выездом местного населения на работу за границу, а также демографическим кризисом, который из-за старения населения требует больше рабочих, в частности, в сфере услуг, как для содержания социальной инфраструктуры, так и для продолжения обеспечения производительности труда в стране", — говорит Андрей Гайдуцкий.

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К примеру, в Германии комплектовщик одежды получает до 1750 евро/мес., работая 5-6 дней в неделю по 8 часов. Из этой суммы ему придется выложить 10 -13 евро/день (310 — 403 евро в месяц) за предоставленное работодателем жилье. Уборщица в отеле Германии получает 1000 — 2000 евро в месяц (в зависимости от региона страны), при этом, из ее зарплаты вычитают 350 евро за жилье и завтраки. Чтобы устроиться в Германии кассиром и получать 1200 евро/мес., нужны знания русского и немецкого (уровень В1).

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Работодатели за рубежом, как правило, придерживаются норм трудового законодательства.

"Украинцам, которые без денег, можно платить меньше, конечно. Но есть минимальная почасовая оплата, где-то 9 евро в час. Эту ставку выдерживают. Трудоустройство официальное, иначе может быть высокая ответственность", — отмечает Александра Томашевская.

Смены на заводах в Европе, как правило, составляют 10-12 часов, работать приходится 6 дней в неделю Фото: pexels.com

Если же работодатель предлагает "конверт", стоит отказаться. "По возможности, необходимо трудоустроиться легально, что позволит получать отчисления на накопительный пенсионный счет (и воспользоваться этими выплатами после достижения пенсионного возраста), а также получить юридическую помощь в случае конфликта с работодателем", — отметил Андрей Гайдуцкий.

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Но иногда социальная система страны устроена так, чтобы мотивировать беженцев работать нелегально. "Я работала на колбасном заводе фасовщицей несколько недель, зарплата неофициальная. Можно было согласиться на официальную оплату, но тогда бы Джоб Центр (структура, которая отвечает за социальные выплаты беженцам) снял бы меня с пособия по безработице, да и с жильем социальным пришлось бы прощаться. А это невыгодно. На заводе заработать можно было максимум 1200 евро, а квартиры в городе, где я жила, стоили 500-600 евро в месяц", — рассказала Фокусу Лилия, которая больше года жила в Германии, а сейчас вернулась в Украину.

Уборщица в отеле Германии получает до 2000 евро в месяц. Из ее зарплаты могут вычесть 350 евро за жилье и завтраки Фото: pexels.com

В общем, правительства принимающих стран заинтересованы в том, чтобы иммигранты быстрее выучили язык, говорит Гайдуцкий. Ведь чем быстрее повысится производительность труда, тем выше будут зарплаты украинца, и тем быстрее правительство начнет получать больше налогов от украинцев в стране. Однако, хочет ли временный мигрант интегрироваться в чужое общество, или же намерен вернуться в Украину и именно поэтому отказывается и от языковых курсов, и от трудоустройства?

"Есть два типа беженцев: первые просто ждут, когда в Украине все наладится, вторые — не ждут. Итак, первые — не учат язык, выполняют минимум требований, если таковые есть, и не видят будущего в Европе. Вторые — если они решили остаться в Европе даже на неопределенное время, делают шаги для адаптации. Я приняла решение делать шаги для адаптации", — рассказала Томашевская.

Правительства принимающих стран заинтересованы, чтобы украинцы выучили язык, ведь затем возрастет их зарплата и налоговые отчисления в тамошнюю госказну.

Опрошенные Фокусом эксперты советуют воспользоваться всеми возможностями, которые предлагает правительство для беженцев.

"Необходимо регулярно повышать свои способности, — говорит Гайдуцкий. — Страны ЕС предлагают множество интеграционных программ для украинцев, чтобы они как можно быстрее повысили уровень своих знаний и компетенций. Стоит воспользоваться такими возможностями. Это позволит быстро выйти на желаемый уровень дохода, начать накапливать сбережения и, возможно, через несколько лет вернуться на родину не только с опытом, но и с финансовыми ресурсами, что позволит открыть свое дело в Украине".