Пенсії в Україні у 2024 році: коли перерахують виплати і хто отримає більше грошей

У держбюджеті України на наступний рік передбачено індексацію мінімальної пенсії. Вона пройде в обумовлені законом щорічні терміни — у березні 2024-го.

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Крім підвищення мінімальної пенсії, заплановано також підвищення гарантованого розміру виплат для тих, хто досяг 65 років і має необхідний стаж. Як уточнила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, індексацію пенсій буде проведено безумовно попри те, що згідно із законом в умовах війни це робити не обов'язково.

"Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це передбачено законом", — наголосив у вечірньому зверненні 13 вересня президент України Володимир Зеленський.

Мінімальна пенсія протягом найближчих трьох років збільшиться:

у 2024-му — з 2093 до 2361 гривень;

у 2025-му — до 2573 гривень;

у 2026-му — до 2774 гривень.

Крім того, 65-річні пенсіонери з достатнім стажем гарантовано мають отримувати:

2680 гривень — у 2023 році;

2840 гривень — із січня по липень 2024-го;

3200 гривень — з липня 2024-го по січень 2025-го;

3348 гривень — у 2025-му;

3582 гривень — у 2026 році.

"Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не буде зменшувати. Будемо намагатися збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звісно, залежить від переговорів із нашими міжнародними партнерами", — зазначила Жолнович.

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Індексація пенсій в Україні

Індексація пенсії та її підвищення окремим категоріям пенсіонерів були проведені з 1 березня 2023 року. Розміри збільшення пенсії становили щонайменше 100 і щонайбільше 1500 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, загалом з 1 березня перераховано 10,5 мільйона пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень. У підсумку середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень, або на 14,9% — до 5 311,44 грн.

Індексація пенсій у 2023 році Фото: ПФУ Результати індексації пенсій у 2023 році

Водночас, як писав Фокус, очікується, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Попри інфляцію в Україні, за прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться, і вже 2026 року середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.