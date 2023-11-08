Некоторым пенсионерам могут приостановить выплаты: как их возобновить

Пожилых людей не будут лишать пенсий. По словам эксперта, после приостановления выплат, их можно восстановить с помощью прохождения физической идентификации.

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Некоторым пенсионерам могут приостановить выплаты. Об этом сообщила руководитель отдела Управления обслуживания граждан ГУ Пенсионного фонда во Львовской области Любовь Ключник, передает издание "Высокий замок".

Она отметила, что в Украине может проводиться верификация пенсионных и других социальных выплат Министерством финансов и Пенсионным фондом. В частности, это будет касаться тех пенсионеров, при оформлении выплат которым были допущены ошибки, а именно в фамилии или имени. Также проверить могут пенсионеров, которые получают выплаты на карту, однако более полугода ею не пользовались, или тех, кто длительное время находится за границей.

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"Особенно это касается украинцев, проживающих в странах, с которыми Украина не имеет соглашений о пенсионном обеспечении", — заявила Любовь Ключник.

Кому из пенсионеров могут приостановить выплату пенсий

По словам Ключник, пожилым людям, которые шесть месяцев не пользовались пенсионной карточкой, могут приостановить, однако не лишить выплат. В таком случае пенсия будет аккумулироваться на счетах ПФУ, однако некоторое время не будет перечисляться на карточку конкретного лица.

Как возобновить выплату пенсий

Любовь Ключник заявила, что для возобновления выплаты пенсии пожилому человеку нужно пройти физическую идентификацию в банке или в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Для этого нужно прийти с паспортом, идентификационным кодом и заявлением из банка, на который будут перечисляться средства.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсия по инвалидности назначается в случае инвалидности, которая причина полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа. Такую пенсию назначают на весь срок установления инвалидности.

Ранее сообщалось, что социальную пенсию могут назначить нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным гражданам, которые не имеют трудового стажа или других источников дохода. В частности, такие выплаты могут получить не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, переехавшие на постоянное проживание в Украину.