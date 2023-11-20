Пенсія та соцдопомога: хто має право на подвійні виплати в Україні

За даними ПФУ, особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати інші види виплат, наприклад, допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю.

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Незважаючи на війну, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. В Україні є окрема категорія громадян, які можуть отримувати пенсію та соціальну допомогу одночасно. Це особи з інвалідністю з дитинства (встановленою до 18 років). Про це повідомляє "Соціальна інформаційна платформа".

Розміри виплат

Розміри виплат для осіб з інвалідністю з дитинства становлять:

для осіб з інвалідністю з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2093 грн);

для осіб з інвалідністю з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1674,40 грн);

для осіб з інвалідністю з дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1255,80 грн);

на дітей з інвалідністю до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 грн).

Додаткові виплати

Особи з інвалідністю з дитинства також можуть одночасно отримувати інші види виплат, наприклад, допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

За інформацією Пенсійного фонду України, особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", може отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Зміни в пенсіях і соціальних виплатах у 2024 році

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік. Згідно з документом, з 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії становитиме 2 200 грн. Також планується збільшити прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2 700 грн, для осіб, які втратили працездатність, — до 2 300 грн, для дітей — до 2 200 грн.

Важливо

Виплати, субсидії, пенсії: чи вистачить у бюджеті коштів на соціальний захист населення

Нагадаємо, виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком упродовж більш ніж 6 місяців.

Нагадаємо також, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.