Пенсия — через суд: украинцы судятся с Пенсионным фондом из-за проблем с учетом стажа

Поскольку страховой стаж влияет на размер пенсий, важно, чтобы Пенсионный фонд засчитал все периоды работы. Однако иногда ПФУ отказывает в назначении пенсии. Тогда единственным способом добиться заслуженной выплаты является иск в суд.

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Больше всего конфликтов с Пенсионным фондом возникает, когда из-за некорректных записей в трудовой книжке требуют подтвердить страховой стаж. Об этом пишет Фокус в новой статье "За пенсией — в суд: почему украинцы судятся с ПФУ и как избежать проблем с выплатой пенсий".

Основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. Это предусматривает постановление КМУ от 12 августа 1993 года №637 "Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней", отметил Фокусу управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников "При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, трудовой стаж надо будет подтверждать", — сказал он.

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По словам управляющего партнера, самые распространенные ошибки по заполнению трудовой книжки следующие:

личные данные (ФИО, дата рождения) на титульной странице отличаются от паспортных данных;

(ФИО, дата рождения) на титульной странице от паспортных данных; отсутствие печати и подписи уполномоченного лица на записи об увольнении с работы;

уполномоченного лица на записи об увольнении с работы; отсутствие наименования организации в записи о приеме на работу;

организации в записи о приеме на работу; наименование организации в записи о приеме на работу не соответствует наименованию организации на печати на записи об увольнении;

на записи об увольнении; наличие в трудовых книжках исправлений, зачеркиваний, других изменений, которые в установленном порядке не были заверены;

других изменений, которые в установленном порядке не были заверены; не заполнен какой-либо реквизит трудовой книжки (например, отсутствует ссылка на приказ о приеме на работу, увольнении с работы, или не указан номер и дата приказа);

трудовой книжки (например, отсутствует ссылка на приказ о приеме на работу, увольнении с работы, или не указан номер и дата приказа); отсутствие печати на титульном листе (или вкладке) трудовой книжки;

(или вкладке) трудовой книжки; невозможно прочитать записи о работе в связи с ненадлежащим хранением трудовой книжки.

Неточности и ошибки в записях в трудовой книжке можно исправить путем получения уточняющих справок или приказов с места работы, архивных учреждений, отметила Фокусу Ольга Хомич, старший юрист АБ Ивана Хомича.

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Однако часто сделать это нереально, говорит Ольга Хомич. Например, в связи с ликвидацией предприятия, отсутствием архивных документов или расположением такого предприятия на неподконтрольной территории Украины.

Назначение пенсии выходцам с оккупированных территорий — отдельный вопрос. Так, бывшим жителям Автономной Республики Крым и г. Севастополя отказывают в назначении пенсии в связи с тем, что начиная с 24 февраля 2022-го остановлена переписка с Российской Федерацией. "Следовательно, Пенсионный фонд Украины не может истребовать бумажное пенсионное дело и справку-аттестат о прекращении выплаты пенсии на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Кроме того, иногда Пенсионный фонд отказывается учитывать справку о заработной плате лица до 01.07.2000 года, поскольку ее невозможно проверить в связи с нахождением предприятия или архивов предприятия на неподконтрольной территории (хотя в определенных случаях такая справка существенно увеличивает размер пенсии)", — рассказала юрист.

Часто получить уточняющие справки с места работы нереально. Например, если оно ликвидировано или расположено на оккупированной территории

Потеря или некорректное заполнение трудовой книжки, а также невозможность получить уточняющие документы с прежнего места работы снижает шансы зачисления определенных лет в страховой стаж. "Поэтому очень часто единственным эффективным и надежным способом назначить лицу его заслуженную пенсию по возрасту является обращение в суд с иском о признании отказа Пенсионного фонда противоправным и обязательства назначить пенсию, зачислив весь трудовой стаж", — отметила Ольга Хомич.

В подавляющем большинстве случаев суд становится на сторону истца — пенсионера Фото: Открытые источники

В большинстве случаев суд становится на защиту пенсионеров и признает решение ПФУ об отказе в назначении пенсии противоправным, добавила она. "В целом, чтобы избежать проблем при назначении пенсии, необходимо убедиться, что у вас достаточно страхового стажа для назначения пенсии, что все записи в трудовой книжке, дипломе, военном билете заполнены без ошибок, зачеркиваний, зарисовок", — резюмировала эксперт.

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Напомним, в декабре индексация пенсий не предусмотрена. Доплаты получат только те пенсионеры, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. Надбавки составят 300, 456, 570 гривен соответственно.

Также Фокус писал, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №261, некоторые категории пенсионеров могут получить прибавку к пенсии 837 гривен. На эти деньги могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет, которые проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе за здоровьем.