Прожитковий мінімум у наступному році зросте: як це вплине на пенсії

У державному бюджеті на 2024 рік уряд заклав підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. У зв’язку з цим очікується підвищення пенсій.

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З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме для працездатних осіб – 3028 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривня. Про це пише Фокус у новій статті "У новий рік – з новими пенсіями. Кому та на скільки в 2024 році підвищать виплати".

У звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 2093 грн у 2023-му на 268 грн, у наступному році підвищаться деякі пенсійні виплати. Зокрема, за словами Івана Хомича, адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича, зростуть:

мінімальна пенсія (яка виплачується в розмірі прожиткового мінімуму) з 2093 грн до 2361 грн;

максимальна пенсія (розмір якої становить 10 прожиткових мінімумів) з 20930 грн до 23610 грн;

надбавка за понаднормовий стаж з 20,93 грн до 23,61 грн за один рік понад норму;

пенсія за особливі заслуги, інші доплати та додаткові виплати, які привʼязані до прожиткового мінімуму (доплата ветеранам війни, учасникам бойових дій та ін.).

У 2024 році надбавка за понаднормовий стаж зросте з 20,93 грн до 23,61 грн за один рік понад норму Фото: pexels.com

Таке підвищення, як правило, проходить вже з 1 січня нового року. Проте в 2024-му буде інакше, каже адвокат. "Цього року в п.8. Прикінцевих положень Закону України "Про державний бюджет на 2024 рік" зазначено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій, передбаченої частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тому цього разу, згідно з приміткою в бюджеті, прожитковий мінімум зростає з першого січня, а пенсії, які до нього прив’язані, мають зрости з першого березня разом з індексацією", — пояснив він Фокусу.

З 2024 року мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму, зросте з 2093 грн до 2361 гривень

На думку Івана Хомича, зазначене положення закону не узгоджується з частиною 3 статті 46 Конституції України, відповідно до якої пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Дворазове зростання мінімалки: кому з пенсіонерів чекати приємного сюрпризу в 2024 році

Як відомо, протягом 2023 року мінімальна заробітна плата залишалася на рівні 6700 грн (у місячному розмірі) і 40,46 грн (у погодинному розмірі). Цей показник набув чинності з жовтня 2022 року і через складну економічну ситуацію, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, додаткового підвищення мінімальної зарплати у 2023 році не було передбачено. Однак на наступний рік уряд заклав дворазове підвищення мінімальної зарплати: з 1 січня 2024 року до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн, у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

Через підвищення мінімалки, з січня деяким пенсіонерам виплати підвищать на 160 грн Фото: pexels.com

"У звʼязку з цим підвищиться пенсія в українців, хто досяг 65 років і має 30 років стажу — для жінок та 35 років стажу для чоловіків. Пенсія для таких пенсіонерів має становити не менше 40% мінімальної зарплати. Відповідно, гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів з 1 січня 2024 збільшиться з 2680 до 2840 грн, а з 1 квітня до 3200 грн. Також частково це стосується чорнобильців, у яких в деяких випадках пенсія становить від п’яти мінімальних зарплат", — пояснив адвокат Іван Хомич. Для цих категорій пенсіонерів зміни у виплатах можуть настати вже з 1 січня, додали в Адвокатському бюро Івана Хомича.

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Нагадаємо, пенсіонери, яким виповнилося понад 80 років, можуть отримати надбавку до пенсії майже 600 грн. Надбавки також передбачені учасникам бойових дій, дітям війни, постраждалим від репресій, родичам загиблих годувальників, особи, які доглядають за людьми з інвалідністю тощо.

Також Фокус писав, що згідно з підписаним Меморандумом з МВФ, Україна не вводитиме нові спецпенсії та пільги й не знижуватиме пенсійний вік. Водночас будь-які поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватися аналізом бюджетної та боргової стійкості.