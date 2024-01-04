Буде як у Польщі: у Мінфіні розповіли, коли введуть нові податки для ФОПів

У Міністерстві фінансів зазначили, що нові ставки податків, які уряд пропонуватиме в рамках проведеної реформи, не вносяться миттєво — їх збираються обговорити з бізнесом.

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В Україні реформують спрощену систему оподаткування. У Міністерстві фінансів планують, що після реформи в нашій країні запрацює польська модель оподаткування ФОП. Про це сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей під час обговорення Національної стратегії доходів на заході Центру економічної стратегії.

За її словами, у сусідній Польщі для малого та середнього бізнесу запровадили диференційовану систему з різними ставками податків — від 2 до 20%, які можуть змінюватися залежно від ситуації в економіці.

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"Найвищі ставки — це ставки на види діяльності, в яких найнижча витратна частина. Наприклад, надання послуг і види діяльності, як би толерантніше сказати, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або відносинами з ФОПами", — розповіла вона.

Як зазначила Воробей, поки ще занадто рано говорити про те, якими будуть ставки на спрощеній системі в Україні після реформи.

"У нас є приблизний перелік ставок, але це не буде вноситися миттєво, це буде широко обговорюватися з бізнесом. Це буде публічний процес", — додала заступник міністра фінансів України.

При цьому нововведення в податковій моделі з'являться тільки після реформи Державної податкової служби. Цю реформу Кабмін України планує провести до 2030 року.

Національна стратегія доходів: які плани хоче реалізувати Кабмін

Національна стратегія доходів — це рамковий документ для втілення реформ, які відбудуться у сферах податкової та митниці до 2030 року. У Нацстратегії викладено загальні напрями змін. У Міністерстві фінансів України наголошують, що ключовою у стратегії є послідовність, у межах якої держава спершу забезпечує умови, щоб провести фундаментальні реформи, а потім поступово їх впроваджує.

Крім іншого, як пише агентство "Інтерфакс-Україна", Національна стратегія доходів передбачає, що у податкової служби з'явиться можливість перевіряти всі банківські рахунки платників податків. Крім того, уряд хоче відновити прогресивну шкалу ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і замінити нинішню фіксовану ставку в 18%, яку було впроваджено 2016 року замість малопрогресивної шкали, ставки якої були на рівні 15 і 20%.

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До слова, у Польщі паралельно із системою оподаткування на загальних підставах діють ще лінійна та спрощена система оподаткування. Саме остання користується особливою популярністю серед польських підприємців. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі Фокуса.

Також зазначимо, що з 1 січня 2024 року в Україні зміняться показники єдиного податку (ЄП), який платять підприємці на спрощеній системі оподаткування, та на мінімальний розмір єдиного соціального внеску, який роботодавець сплачує за працівників до Пенсійного фонду України (ПФУ).