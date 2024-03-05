Кабмін готує законопроєкт: для ФОПів хочуть повернути військовий збір, — Гетманцев (відео)

Народний депутат заявив, що уряд надав план мобілізації додаткових ресурсів державного бюджету в поточному році. Він хоче зібрати додаткові 44 млрд гривень.

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У Кабінеті міністрів України хочуть ввести військовий збір для приватних підприємців. Про це в ефірі телемарафону розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, Міністерство фінансів уже працює над відповідним законопроєктом. Там прагнуть збільшити доходи державного бюджету, щоб він отримав додаткові 44 млрд гривень.

Гетманцев зазначив, що планують також збільшити військовий збір і запровадити збір для ФОПів, а також для юридичних платників єдиного податку, певних видів операцій, пов'язаних із нерухомістю та ювелірними виробами.

За словами народного депутата, у Мінфіні підготували цілий комплекс пропозицій.

"І це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо цей законопроєкт", — сказав він.

За словами Гетманцева, 4 березня Мінфін України надав журналістам план мобілізації додаткових ресурсів державного бюджету в поточному році.

Данило Гетманцев про збільшення податків

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, де візьмуть гроші на додаткові потреби ЗСУ. За словами глави уряду, Кабмін консультується в питанні забезпечення оборонних потреб безпосередньо з військовими.

Також Шмигаль сказав, скільки мільярдів потрібно Україні у 2024 році. Він зазначив, що найбільшу фінансову підтримку під час війни Україні, окрім США та Євросоюзу, надають МФВ і країни G7.