Кабмин готовит законопроект: для ФЛП хотят вернуть военный сбор, — Гетманцев (видео)

Народный депутат заявил, что правительство предоставило план мобилизации дополнительных ресурсов государственного бюджета в текущем году. Оно хочет собрать дополнительные 44 млрд гривен.

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В Кабинете министров Украины хотят ввести военный сбор для частных предпринимателей. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, Министерство финансов уже работает над соответствующим законопроектом. Там стремятся увеличить доходы государственного бюджета, чтобы он получил дополнительные 44 млрд гривен.

Гетманцев отметил, что планируется также увеличить военный сбор и ввести сбор для ФЛП, а также для юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями.

По словам народного депутата, в Минфине подготовили целый комплекс предложений.

"И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект", — сказал он.

По словам Гетманцева, 4 марта Минфин Украины предоставил журналистам план мобилизации дополнительных ресурсов государственного бюджета в текущем году.

Даниил Гетманцев об увеличении налогов

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, где возьмут деньги на дополнительные потребности ВСУ. По словам главы правительства, Кабмин консультируется в вопросе обеспечения оборонных потребностей непосредственно с военными.

Также Шмыгаль сказал, сколько миллиардов нужно Украине в 2024 году. Он отметил, что наибольшую финансовую поддержку во время войны Украине, кроме США и Евросоюза, оказывают МФВ и страны G7.