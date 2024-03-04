"Кошти будуть потрібні": Шмигаль відповів, де візьмуть гроші на додаткові потреби ЗСУ

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд консультується в питанні забезпечення оборонних потреб безпосередньо з військовими.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що уряд має намір компенсувати додаткові витрати для забезпечення потреб Збройних Сил України. Цей процес буде здійснено шляхом продовження аудиту та перевірки видатків. Про це він повідомив на пресконференції.

За його словами, уряд активно взаємодіє з військовими, консультуючись з питань забезпечення оборонних потреб.

Під час пресконференції прем'єр-міністру поставили запитання про можливість знаходження коштів на суму сотень мільярдів гривень для задоволення додаткових потреб бійців ЗСУ.

Шмигаль наголосив, що в нашій країні триває процес мобілізації, при цьому не розкриваючи конкретних цифр щодо кількості військовослужбовців, які вступатимуть до лав Збройних Сил України. Він наголосив на важливості врахування думки наших військових у цьому питанні.

"Чи буде потреба в зазначених сумах? Хочу сказати, що цього року 1,7 трильйона гривень закладено в бюджеті сектору оборони для потреб цього року", — зазначив голова уряду.

Він зазначив, що уряд усвідомлює необхідність ухвалення рішення про додаткове фінансування потреб наших захисників у поточному році.

"Які інструменти? Продовження певного аудиту, верифікація видатків. Додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений, що суми, які ви назвали, будуть потрібні, — зазначив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що уряд під час планування бюджету на 2024 рік розраховував, як саме рухатиметься питання мобілізації, оборонної операції та наступальних операцій.

Нагадаємо, що на тій самій конференції Денис Шмигаль також зазначив, що Кабінет міністрів працює над удосконаленням підходу до бронювання від мобілізації. За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.