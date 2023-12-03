Цілодобово: підприємці можуть поскаржитися на безпідставні перевірки органів ДПС

За інформацією ДПСУ, платники податків за допомогою чат-бота у будь-який час доби можуть подати скаргу про порушення під час проведення податкових перевірок.

Related video

Платники податків отримали нову можливість подати скрагу щодо проведення податкових перевірок, якщо, на їх думку, дії податківців мають ознаки порушення. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПСУ).

"Відтепер у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці можна повідомити про можливі безпідставні контрольно-перевірочні заходи територіальними органами ДПС під час проведення податкових перевірок. Зробити це можна за допомогою чат-бота SKARGA KPR DPS", — йдеться у повідомленні.

Як це зробити

Для подання скарги онлайн потрібно чітко та правильно заповнити такі поля:

назва Головного управління ДПС, яким проводиться перевірка;

код ЄДРПОУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи;

адреса ГО, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи;

тип перевірки;

інформаційні дані про наказ на проведення перевірки;

прізвище, ім'я та по батькові працівників територіального органу ДПС, які беруть участь у проведенні перевірки;

інформаційні дані про матеріали перевірки;

суть порушення, на думку заявника, щодо організації контрольно-перевірочних заходів;

контактні дані заявника.

У відомстві зазначили, що інформація щодо можливих порушень організації контрольно-перевірочних заходів територіальними органами ДПС невідкладно отримує відповідну реакцію податкових органів шляхом дослідження зазначених питань у скарзі.

Кого перевірятимуть податківці

За словами народного депутата, голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, перевірки щодо ризикових підприємств відновлять від 1 грудня 2023 року. "Очікуємо підписання президентом", — повідомив Данило Гетманцев.

Податкові перевірки не торкнуться як фізичних осіб — підприємців (ФОП) першої та другої груп, так і підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де точаться бої. Для таких платників зберігається дія мораторію на перевірки до грудня 2024 року.

Як раніше писав Фокус, в Україні хочуть скасувати мораторій на проведення податкових перевірок, що передбачено урядовим законопроєктом №10016. Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" вважає, що бізнесу краще навести лад у своїх документах, та, за необхідності, провести юридичний та бухгалтерський аудит своєї діяльності.