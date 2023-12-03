Круглосуточно: предприниматели могут пожаловаться на безосновательные проверки органов ГНС

По информации ГНСУ, налогоплательщики с помощью чат-бота в любое время суток могут подать жалобу о нарушениях при проведении налоговых проверок.

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Налогоплательщики получили новую возможность подать скрагу относительно проведения налоговых проверок, если, по их мнению, действия налоговиков имеют признаки нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

"Отныне в любое время суток, 24/7 и в любом месте можно сообщить о возможных безосновательных контрольно-проверочных мероприятиях территориальными органами ГНС при проведении налоговых проверок. Сделать это можно с помощью чат-бота SKARGA KPR DPS", — говорится в сообщении.

Как это сделать

Для подачи жалобы онлайн нужно четко и правильно заполнить следующие поля:

название Главного управления ГНС, которым проводится проверка;

код ЕГРПОУ налогоплательщика, в отношении которого осуществляются контрольно-проверочные мероприятия;

адрес ГО, по которому проводятся контрольно-проверочные мероприятия;

тип проверки;

информационные данные о приказе на проведение проверки;

фамилия, имя и отчество работников территориального органа ГНС, участвующих в проведении проверки;

информационные данные о материалах проверки;

суть нарушения, по мнению заявителя, относительно организации контрольно-проверочных мероприятий;

контактные данные заявителя.

В ведомстве отметили, что информация о возможных нарушениях организации контрольно-проверочных мероприятий территориальными органами ГНС безотлагательно получает соответствующую реакцию налоговых органов путем исследования указанных вопросов в жалобе.

Кого будут проверять налоговики

По словам народного депутата, председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, проверки в отношении рисковых предприятий возобновят с 1 декабря 2023 года. "Ожидаем подписания президентом", — сообщил Даниил Гетманцев.

Налоговые проверки не коснутся как физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, так и предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024 года.

Как ранее писал Фокус, в Украине хотят отменить мораторий на проведение налоговых проверок, что предусмотрено правительственным законопроектом №10016. Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" считает, что бизнесу лучше навести порядок в своих документах, и, при необходимости, провести юридический и бухгалтерский аудит своей деятельности.