В Украине возобновят налоговые проверки: кому из ФЛП подготовиться

Мораторий на налоговые проверки рисковых предприятий будет, вероятно, отменен с 1 декабря 2023 года. С тех пор налоговики начнут плановый мониторинг.

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Депутаты в Верховной Раде разблокировали подписание закона об отмене моратория на налоговые проверки, рассмотрев проекты постановлений ВР №10016-д-П и №10016-д-П1 по проекту закона №10016-д о частичном восстановлении налоговых проверок с 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, проверки в отношении рисковых предприятий возобновят с 1 декабря 2023 года.

"Ожидаем подписания президентом", — сообщил Даниил Гетманцев.

Уже с 1 декабря: кого будут проверять налоговики

Согласно проекту №10016-д, под документальные плановые налоговые проверки подпадут предприятия в сфере производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые за 2021 год:

имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость меньше чем 50% в отрасли;

годовой доход составляет более 10 миллионов гривен, а общая сумма расходов достигает более 75% суммы годового дохода.

Проверки стартуют: будут ли проверять ФОПов

Налоговые проверки не коснутся как физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, так и предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024 года.

"Восстановление проверок бизнеса — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года", — заявили в Раде.

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ФОПы под прицелом. Как и почему правительство пытается срочно вернуть проверки бизнеса

Однако большинства ФЛП возобновление проверок не коснется. Как сообщил Фокусу адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный, законопроект не выделяет ФЛП среди других налогоплательщиков, соответственно, законопроект, если он будет принят, возобновит проведение соответствующих проверок и для ФЛП также. "При этом, стоит отметить, что в настоящее время проверки ФЛП также проводятся. Так, согласно данным YouControl, в 2023 году планируется проверить 1461 ФЛП, что на 14% меньше плана 2022 года — 1706. Поэтому, принятие указанного законопроекта возобновит проведение документальных проверок для ФЛП, вместе с тем, нельзя утверждать о том, что указанный законопроект возобновит для ФЛП проведение всех проверок, ведь ФЛП также проверяют и в настоящее время", — рассказал Дмитрий Лазебный.

Как ранее писал Фокус, в Украине хотят отменить мораторий на проведение налоговых проверок, что предусмотрено правительственным законопроектом №10016.

Напомним, некоторые плановые и внеплановые проверки в Украине вернули еще в первый день августа 2023 года. Как пояснила Фокусу главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута, возобновляется, в частности, проведение документальных проверок по обращению налогоплательщика и тому подобное.