К вам едет ревизор: как налоговая будет проверять ФОПы в 2023 году

В Украине действует мораторий на налоговые проверки, однако для некоторых категорий малого бизнеса с начала августа 2023 года введено разрешение на проведение проверок. Если же парламент примет новый правительственный законопроект, то проверять будут всех предпринимателей.

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В Украине могут отменить мораторий на проведение налоговых проверок, если будет принят правительственный законопроект №10016. Об этом говорится в новой статье Фокуса "ФОПы под прицелом. Как и почему правительство пытается срочно вернуть проверки бизнеса".

"Речь идет о полном восстановлении проведения документальных проверок, что фактически является свидетельством восстановления всех проверок, которые существовали до начала войны, ведь основные камеральные проверки и фактические проверки были восстановлены ранее. Так, согласно Пояснительной записке к указанному законопроекту, предлагается с 01.10.2023 возобновление проведения документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины", — прокомментировал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

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ФОПы под прицелом. Как и почему правительство пытается срочно вернуть проверки бизнеса

Он объяснил: данный законопроект снимает ограничения по проведению документальных (плановых и внеплановых) проверок. При этом, по состоянию на сейчас действуют все основные виды проверок, за исключением документальных плановых проверок и некоторых документальных внеплановых проверок.

Сейчас правительство предлагает отменить мораторий на плановые и внеплановые проверки всего бизнеса в Украине уже с начала октября Фото: Pexels

"Законопроект не выделяет ФЛП среди других налогоплательщиков, соответственно, законопроект, если он будет принят, возобновит проведение соответствующих проверок и для ФЛП также. При этом, стоит отметить, что в настоящее время проверки ФЛП также проводятся. Так, согласно данным YouControl, в 2023 году планируется проверить 1461 ФЛП, что на 14% меньше плана 2022 года — 1706. Поэтому, принятие указанного законопроекта возобновит проведение документальных проверок для ФЛП, вместе с тем, нельзя утверждать о том, что указанный законопроект возобновит для ФЛП проведение всех проверок, ведь ФЛП также проверяют и в настоящее время", — говорит Дмитрий Лазебный.

Он считает, что бизнесу лучше навести порядок в своих документах, и, при необходимости, провести юридический и бухгалтерский аудит своей деятельности, а также заключить договоры с юристами и адвокатами, которые могли бы быстро реагировать на налоговые вызовы.

Напомним, в Украине, согласно принятому 30 июня законопроекту №8401, с 1 августа возобновляются плановые и внеплановые проверки. В частности, возвращаются проверки по обращению налогоплательщика; проверки в части внеплановых проверок предпринимателей, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства; проверки по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины; документальные проверки в случае прекращения деятельности.