Налог на недвижимость: что изменится для украинцев в 2024 году

Как сообщили в Государственной налоговой службе украинцы, которым нужно будет уплатить налог на имущество в 2024 году, до 1 июля получат уведомление об этом.

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В 2024 году некоторые граждане Украины должны уплатить налог на недвижимость. О том, какие правила сейчас действуют для украинцев рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы (ГНС).

Налог на недвижимость 2024 году

Отмечается, что, как правило, ставки налога для объектов жилой и нежилой недвижимости устанавливают местные органы власти. Поэтому они могут различаться в зависимости от местоположения и типов объектов недвижимости.

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Но размер ставки не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр. Получается, что в 2024 году налоговая ставка останется на уровне 2023 года, поскольку в прошлом году размер минимальной зарплаты в Украине не менялся.

Украинцы могут ознакомиться с информацией о ставках налогов, установленных органами местного самоуправления, по ссылке.

При этом база налогообложения объектов жилой недвижимости, которыми владеют физлица-налогоплательщики, уменьшается для:

квартир — на 60 квадратных метров;

жилых домов — на 120 квадратных метров;

разных типов недвижимости, если в собственности и квартира, и дом — на 180 квадратных метров.

Также отсутствуют льготы на налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для объектов:

площадь которых превышает пятикратный размер необлагаемой налогом площади, установленной налоговым кодексом (для квартир — 300 квадратных метров, для домов — 600 квадратных метров, для различных типов домов — 900 квадратных метров);

используемых, чтобы получать доходы (аренда, лизинг, ссуда, для предпринимательской деятельности).

О том, нужно ли платить налог на недвижимость, налогоплательщик узнает до 1 июля, поскольку ГНС присылает ему уведомление, в котором есть информация о том, какую сумму ему нужно оплатить. Оплатить налог нужно через 60 дней с момента, когда было получено уведомление.

"Обязанность по уплате налога возникает в течение 60 календарных дней с момента получения такого уведомления", — сказано в сообщении.

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5 марта стало известно, что в Кабмне Украины уже работают над введением военного сбора, который придется оплачивать частным предпринимателям. Как объяснил Фокусу экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ранее ФЛП не уплачивали военный сбор со своих доходов, поскольку они считаются предпринимательскими.

"На сегодня ситуация какая: сегодня есть обязательства перед МВФ по увеличению дохода госбюджета на 44 млрд грн. Подготовлен законопроект, который имеет целью введение военного сбора для ФЛП, дополнительные уплаты по операциям с недвижимостью, ювелирными изделиями и тому подобное. Там много новаций, но пока это только разговоры. Еще не обсуждают ни конкретных ставок, ни условий осуществления подобных вещей. Это предложения на сегодня финансового комитета Верховной Рады", — рассказал эксперт.

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Напомним, что после войны в Украине может заработать абсолютно новая налоговая система. Как объяснил ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, реформа системы налогообложения предполагает, что появится справедливый подход к оплате налогов.