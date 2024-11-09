До 5100 грн: в Украине собираются штрафовать родителей за прогулы школы детьми

На первый раз, как правило, можно отделаться предупреждением. Но в дальнейшем за прогул школы родителям придется заплатить от 850 до 1700 грн.

Родителей, чьи дети систематически без важных причин будут прогуливать уроки в школах, будут штрафовать. Об этом предупредили в Раховском городском совете.

В случае отсутствия учащихся, не достигших совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин, учебное заведение сообщает об этом Национальную полицию и службу по делам детей.

В соответствии со статьей 55 Закона Украины "Об образовании", родители обязаны способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению ребенком предусмотренных ею результатов обучения, иначе взрослые будут привлекаться к ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На первый раз можно отделаться предупреждением. Впрочем, штрафы по этой статье составляют от 850 до 1700 грн. Если в течение года поступок повторится, то штраф возрастет уже до 5100 грн.

Кроме пропуска занятий, как отмечается, родители также несут ответственность за курение детьми сигарет, вейпов, употребление алкоголя, совершение мелких краж, хулиганства и тому подобное.

Напомним, 11 октября Министерство образования и науки Украины поддержало запрет разговаривать на русском на переменах в школах.

Родителей детей, которые разговаривают в школе на переменах на русском языке могут начать штрафовать. Фиксировать нарушения будет персонал школы, который будет составлять жалобы и направлять к языковому омбудсмену.