Студенти "Могилянки" протестували під Кабміном, вимагаючи відставки міністра освіти Шкарлета

Учні вийшли надвір, протестуючи проти рішення Міносвіти про перевибори в Києво-Могилянській академії. Зі студентами зустрівся прем'єр-міністр Шмигаль і заявив, що він на їхньому боці.

Студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" 4 січня вийшли на протест до будівлі Кабінету Міністрів України з вимогами звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета. До проведення акції студентів змусила ситуація з проведенням скандальних виборів у ВНЗ, які не визнало Міністерство освіти України, повідомляє Укрінформ.

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[ + – ] Фото: Студрада КПІ

Понад 100 мітингувальників тримали в руках плакати "Міністр тимчасовий, Могилянка — вічна!", "Чорта геть!", "Освітою не торгують" і "МОНстра геть". Також вони викрикують "Шкарлета геть!". Сьогодні до студентів Могилянки приєдналися учні Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

[ + – ] Фото: Студрада КПІ

На сьогоднішній акції вимоги студентської громади значно розширилися. Тепер вони звинувачують чиновника не лише у втручанні в незалежні вибори НаУКМА, а й у плагіаті при написанні наукових праць, затягуванні фінансування антиковідних заходів і наукових досліджень, наміри занизити значущість ЗНО, закриття благодійного фестивалю "Кураж" без обговорення з громадськістю, призначення директором НАУ особи, яка підпадає під люстрацію та бере участь у незаконних забудовах

[ + – ] Фото: Студрада КПІ

Окрім звільнення чиновника, протестанти вимагають підписання контракту з обраним президентом НаУКМА та закріплення автономії українських університетів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль зустрівся з мітингувальниками та наголосив, що автономія університетів має бути непорушною, а будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб. Також він повідомив студентам, що МОН уже скасував свій наказ щодо повторного конкурсу на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія". Усі вимоги студентської громадськості він пообіцяв розглянути в передбаченому законом порядку.

[ + – ] Фото: скриншот

Від імені страйкового комітету студентства й освітян прем'єр-міністру було підготовлено офіційне звернення.

[ + – ] Фото: телеграм-канал "Вибори президента КМА"

"Просимо розпочати процедуру звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України. Сергій Шкарлет здійснює політику знищення автономії українських університетів, а також нехтує правом студента на самоврядування", — йдеться в документі.

Із чого все почалося?

Раніше активісти вимагали лише визнання МОН виборів президента Києво-Могилянської академії, де переміг Сергій Квіт. Тоді з виборчої комісії викрали одну зі скриньок для голосування, яку згодом знайшли. При перерахунку кількість бюлетенів збіглася з початковим показником, і у ВНЗ визнали результати виборів. Проте цього не зробило Міністерство освіти. Відомство не визнало легітимність голосування та призначило нові вибори, наголосивши на необхідності прозорості їх проведення. Це рішення викликало обурення студентської громадськості й призвело до вуличного протесту.

[ + – ] Фото: телеграм-канал "Вибори президента КМА"

"Міністерство освіти перевищило свої повноваження, тому що воно не має права визнавати чи не визнавати результати виборів. Студенти оголосили забастовку, доки зі мною не буде підписано контракт", — заявив Сергій Квіт.

Що сказав Кабмін?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прислухався до вимог студентської спільноти й 3 лютого зустрівся з активістами Академії. Він пообіцяв розглянути всі пункти вимог учнів і призначити перевірку. Також глава Кабміну пообіцяв, що указ МОН про повторне проведення конкурсу скасують.

"Ми домовилися, що вимоги студентів і викладачів НаУКМА будуть надані в установленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з урахуванням результатів перевірки будуть прийняті рішення", — сказав Шмігаль.

При цьому він наголосив, що уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною.

У свою чергу, організатори студентського мітингу під Кабміном розповіли, що за результатами зустрічі з прем'єром представники ВНЗ направлять письмове звернення до Кабінету міністрів. Також вони повідомили, що страйк буде безстроковим, аж до звільнення Шкарлета.

Нагадаємо, у бібліотеці "Могилянки" за шафою знайшли револьвер, якому близько 150 років. Судячи з конструкції зброї, він був призначений для жінок і з нього стріляли — в барабані не вистачає однієї кулі.

Раніше Фокус повідомляв, що в будівлі столичного річпорту розпочав роботу перший у країні американський університет. У ньому за 9 тисяч доларів на рік студенти зможуть навчатися англійською мовою та отримати одразу два дипломи — український і американський зразок.