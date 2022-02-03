Перевиборів президента Києво-Могилянської академії не буде, — Шмигаль

За результатами зустрічі з представниками НаУКМА та студентського самоврядування прем'єр-міністр запевнив, що указ МОН про повторне проведення конкурсу скасують.

Кабінет міністрів не втручатиметься у ситуацію з виборами президента Києво-Могилянської академії, а рішення Міністерства освіти та науки про повторне голосування буде скасовано. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Рішення прийнято після наради з представниками НаУКМА та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

"Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається і не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія"", — написав прем'єр.

За його словами, сторони домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі ЗВО та уникнути у майбутньому тривалих судових процесів.

Вибори президента Києво-Могилянської академії

27 січня відбулися вибори голови Києво-Могилянської академії. Претендентів було двоє — ексміністр освіти та науки Сергій Квіт (який уже був президентом академії у 2007-2014 роках) та Олександра Гуменна (яка до цього була виконувачем обов'язків президента).

Під час виборчого процесу дільницю атакувала група невідомих у масках, які викрали одну скриньку з бюлетенями, а другу облили зеленкою. Пізніше правоохоронці знайшли викрадену скриньку на сусідній вулиці та повернули її назад, виборчий процес продовжився.

За результатами виборів Сергій Квіт набрав більшість голосів – 52,8%.

1 лютого в МОН заявили, що вибори не визнають у зв'язку з порушеннями, про які прозвітував один із спостерігачів. Після перевірки відео з камер спостереження на виборах викрадення урни з бюлетенями підтвердилося.

Глава Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що точно не визнає результатів виборів. Своє рішення він обґрунтував тим, що викрадена скринька з бюлетенями була відсутня на дільниці годину, тим паче вона була побита, коли її знайшли поліцейські і повернули. У зв'язку із цим міністерство призначило повторні вибори на квітень.

Таке рішення не влаштувало студентів, які влаштували страйк та оголосили про "наступ на університетську автономію". Втрутився у скандал і речник парламенту Руслан Стефанчук, якого обурило призначення повторних виборів (глава ВР раніше викладав у Києво-Могилянській академії). Він направив звернення до Шкарлета з проханням пояснити невизнання виборів, а правоохоронців закликав неупереджено розслідувати інцидент на дільниці.

Нагадаємо, що Сергій Квіт, який переміг на виборах президента Києво-Могилянської академії, який до цього перебував на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) отримав за січень майже 15 млн гривень зарплати.