Перевыборов президента Киево-Могилянской академии не будет, — Шмыгаль

По результатам встречи с представителями НаУКМА и студенческого самоуправления премьер-министр заверил, что указ МОН о повторном проведении конкурса отменят.

Кабинет министров не будет вмешиваться в ситуацию с выборами президента Киево-Могилянской академии, а решение Министерства образования и науки о повторном голосовании будет отменено. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Решение принято после совещания с представителями НаУКМА и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

"Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", — написал премьер.

По его словам, стороны договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе ВУЗа и избежать в будущем длительных судебных процессов.

Выборы президента Киево-Могилянской академии

27 января прошли выборы главы Киево-Могилянской академии. Претендентов было двое — экс-министр образования и науки Сергей Квит (который уже был президентом академии в 2007-2014 годах) и Александра Гуменная (которая до этого была исполняющей обязанности президента).

В ходе избирательного процесса участок атаковала группа неизвестных в масках, которые похитили один ящик с бюллетенями, а второй облили зеленкой. Позже правоохранители нашли похищенный ящик на соседней улице и вернули его обратно, избирательный процесс продолжился.

По результатам выборов Сергей Квит набрал большинство голосов— 52,8%.

1 февраля в МОН заявили, что выборы не признают в связи с нарушениями, о которых отчитался один из наблюдателей. После проверки видео с камер наблюдения на выборах похищение урны с бюллетенями подтвердилось.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что точно не признает результаты выборов. Свое решение он обосновал тем, что похищенный ящик с бюллетенями отсутствовал час на участке, тем более он был побит, когда его нашли полицейские и вернули. В связи с этим министерство назначило повторные выборы на апрель.

Такое решение не устроило студентов, которые устроили забастовку и объявили о "наступлении на университетскую автономию". Вмешался в скандал и спикер парламента Руслан Стефанчук, которого возмутило назначение повторных выборов, (глава ВР ранее преподавал в Киево-Могилянской академии). Он направил обращение к Шкарлету с просьбой пояснить непризнание выборов, а правоохранителей призвал беспристрастно расследовать инцидент на участке.

Напомним, что победивший на выборах президента Киево-Могилянской академии Сергей Квит, который до этого пребывал на должности главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) получил за январь почти 15 млн гривен зарплаты.