Экс-министр образования Квит в январе получил 14,7 млн зарплаты на должности в госагентстве

Сергей Квит возглавляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Недавно его избрали президентом Киево-Могилянской академии.

Бывший министр образования Украины Сергей Квит в январе этого года получил более 14,7 млн гривен заработной платы на должности главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Об этом стало известно из сообщения о существенных изменениях его имущественного положения, которое чиновник подал в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Квиту 14 января 2022 года выплатили 14 737 159 гривен в качестве зарплаты по основному месту работы. Эта сумма учитывает уплату сборы и налогов.

[ + – ] Премии для Квита в декларации не отражены

В документе не уточняется за какой период он получил такую зарплату. Также в декларации не указан размер должностного оклада и премии чиновника.

Кто такой Сергей Квит?

Квита назначили министром образования и науки Украины (в правительстве Арсения Яценюка) 27 февраля 2014 года, на этом посту он сменил Дмитрия Табачника.

В кресле министра Квит пробыл до 14 апреля 2016 года. В этот день Верховная Рада одобрила отставку Яценюка и всего Кабмина. Квита сменила Лилия Гриневич.

[ + – ] Квита назначили управлять НАОКВО в феврале 2019 года Фото: Rbc.ua

В феврале 2019 года бывшего министра образования назначили главой НАОКВО, а 27 января 2022 года его второй раз избрали президентом Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Отметим, что Квит в интервью Фокусу в декабре 2015 года рассказывал, как с временно оккупированных территорий Донбасса эвакуировали украинские университеты и другие академические институты.

Чем занимается НАОКВО?

На сайте агентства, которое возглавляет Квит, сказано, что Украина не является лидером в сфере обеспечения качества высшего образования.

"В стране наблюдаются процессы деградации отдельных учреждений высшего образования", – констатировали в НАОКВО.

В стратегии указывается, что агентство должно стать катализатором положительных изменений в высшем образовании и формировании культуры ее качества.

Напомним, что Фокус писал о зарплате главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Всего за прошлый год чиновнику начислили 563 675,21 грн зарплаты.

Кроме этого, Фокус выяснил, сколько заработала за декабрь прошлого года глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Ей выплатили 294 тыс. гривен надбавки "за интенсивность труда", 8 820 грн премии и 200 301,09 гривен "других выплат". Суммарно Олеськив получила 535 085,09 гривен.