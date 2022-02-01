Ексміністр освіти Квіт у січні отримав 14,7 млн зарплати на посади у держагентстві

Сергій Квіт очолює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Нещодавно його обрали президентом Києво-Могилянської академії.

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт у січні цього року отримав понад 14,7 млн. гривень заробітної плати на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Про це стало відомо з повідомлення про суттєві зміни його майнового стану, яке чиновник подав до Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Квіту 14 січня 2022 року виплатили 14 737 159 гривень як зарплату за основним місцем роботи. Ця сума враховує сплату зборів та податків.

[ + – ] Премії для Квіта у декларації не відображено

У документі не уточнюється, за який період він отримав таку зарплату. Також у декларації не зазначено розміру посадового окладу та премії чиновника.

Хто такий Сергій Квіт?

Квіта призначили міністром освіти і науки України (в уряді Арсенія Яценюка) 27 лютого 2014 року, на цій посаді він змінив Дмитра Табачника.

У кріслі міністра Квіт пробув до 14 квітня 2016 року. Цього дня Верховна Рада схвалила відставку Яценюка та всього Кабміну. Квіта змінила Лілія Гриневич.

[ + – ] Квіту призначили керувати НАЗЯВО у лютому 2019 року Фото: Rbc.ua

У лютому 2019 року колишнього міністра освіти призначили головою НАЗЯВО, а 27 січня 2022 року його вдруге обрали президентом Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Зазначимо, що Квіт в інтерв'ю Фокусу у грудні 2015 року розповідав, як із тимчасово окупованих територій Донбасу евакуювали українські університети та інші академічні інститути.

Чим займається НАЗЯВО?

На сайті агентства, яке очолює Квіт, сказано, що Україна не є лідером у сфері забезпечення якості вищої освіти.

"У країні спостерігаються процеси деградації окремих установ вищої освіти", – констатували у НАЗЯВО.

У стратегії вказується, що агентство має стати каталізатором позитивних змін у вищій освіті та формуванні культури її якості.

Нагадаємо, що Фокус писав про зарплату глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Усього за минулий рік чиновнику нарахували 563 675,21 грн зарплати.

Окрім цього, Фокус з'ясував, скільки заробила за грудень минулого року голова Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Їй виплатили 294 тис. гривень надбавки "за інтенсивність праці", 8 820 грн премії та 200 301,09 гривень "інших виплат". Сумарно Олеськів отримала 535 085,09 гривень.