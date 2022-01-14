Завдяки надбавкам: голова Держагентства розвитку туризму Олеськів заробила за грудень 535 тис. грн

Чиновниця отримала премій та надбавок на 1720% від окладу. При цьому перший заступник голови ДАРТ Домбровський бонусів мав на 2114% від окладу.

Голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів у грудні 2021 року отримала премії, надбавки й інші виплати на 1720,02% від її місячного окладу. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокуса.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Відповідь ДАРТ на запит Фокуса щодо зарплат керівництва й утримання відомства

При ставці 29 400 грн у грудні 2021 року Олеськів отримала 294 000 грн надбавки "за інтенсивність праці" (1000% від окладу), 8 820 грн премії (30% від окладу), 1 764 грн надбавки за вислугу років (6%), 800 грн за ранг (2,72%) і 200 301,09 грн "інших виплат" (681,3%). Сумарно за грудень минулого року голова ДАРТ заробила 535 085,09 грн.

Варто зазначити, що за листопад за умов аналогічного посадового окладу Олеськів отримала 147 000 грн надбавки "за інтенсивність", тобто 500% від ставки. За цей місяць їй було нараховано премій, надбавок і додаткових виплат на 545,98% від посадового окладу.

До листопада надбавка чиновниці "за інтенсивність" не перевищувала 200% від окладу. Максимальна сума "інших виплат", яку голова ДАРТ отримувала до грудня, була 90 306,72 грн. Сумарна зарплата Мар'яни Олеськів за 2021 рік склала 1 502 240,66 грн.

Перший заступник голови ДАРТ Кирило Домбровський у грудні 2021 року при посадовому окладі 25 454,55 грн отримав 188 363,64 грн надбавки "за інтенсивність" (740% від ставки), 7 636,37 грн премії (30% від ставки), 6 872,73 грн надбавки за вислугу років (27%), 727,27 грн за ранг (2,86%) і 334 629,56 грн "інших виплат" (1314,62%). З цього випливає, що за місяць чиновник отримав премії, надбавки й інші виплати на 2114,47% від ставки. Усього за грудень 2021 року перший заступник голови ДАРТ заробив 563 684,12 грн.

У листопаді при окладі 21 636,36 грн Домбровський отримав 112 000 грн надбавки "за інтенсивність", тобто майже 518% від ставки. Усього за місяць чиновник отримав премії, надбавки й інші виплати на 585,71% від окладу.

В інші місяці 2021 року надбавка "за інтенсивність праці" чиновнику не перевищувала 200% від ставки, а максимальна сума "інших виплат", яку він отримував до грудня, становила 72 437 грн. Усього за 2021 рік Кирило Домбровський на посаді першого заступника голови ДАРТ заробив 1 480 624,93 грн.

[ + – ] Суми окладів, премій, надбавок і виплат керівництву ДАРТ за 2021 рік

Утримання Державного агентства розвитку туризму України протягом 2021 року коштувало державному бюджету як мінімум 11 883 309,71 грн. З них витратили:

10 683 400 грн — на зарплати;

832 155,06 грн — на матеріально-технічне забезпечення;

268 694,95 грн — на відрядження;

99 059,7 грн — на комунальні послуги.

[ + – ] Суми коштів, які були витрачені на забезпечення функціонування ДАРТ у 2021 році

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв, що голова Державної авіаційної служби України (ДАСУ) Олександр Більчук у грудні 2021 року отримав надбавку "за інтенсивність праці" у розмірі 1000% від посадового окладу. Аналогічні бонуси в розмірі від 600% до 1056% отримали всі заступники чиновника.

До цього Фокус розповідав, що новий керівник Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Євген Зборовський першого місяця роботи на цій посаді отримав надбавку "за інтенсивність праці" у розмірі 600% від свого окладу.