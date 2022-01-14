Благодаря надбавкам: глава Госагентства развития туризма Олеськив заработала за декабрь 535 тыс. грн

Чиновница получила премий и надбавок на 1720% от оклада. При этом у первого замглавы ГАРТ Домбровского бонусов было на 2114% от оклада.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив в декабре 2021 года получила премий, надбавок и других выплат на 1720,02% от ее месячного оклада. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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[ + – ] Ответ ГАРТ на запрос Фокуса касательно зарплат руководства и содержания ведомства

При ставке в 29 400 грн в декабре 2021 года Олеськив получила 294 000 грн надбавки "за интенсивность труда" (1000% от оклада), 8 820 грн премии (30% от оклада), 1 764 грн надбавки за выслугу лет (6%), 800 грн за ранг (2,72%) и 200 301,09 грн "других выплат" (681,3%). Суммарно за декабрь прошлого года глава ГАРТ заработала 535 085,09 грн.

Примечательно, что за ноябрь при аналогичном должностном окладе Олеськив получила 147 000 грн надбавки "за интенсивность", то есть 500% от ставки. За тот месяц ей было начислено премий, надбавок и дополнительных выплат на 545,98% от должностного оклада.

До ноября надбавка чиновнице "за интенсивность" не превышала 200% от оклада. Максимальная сумма "других выплат", которую глава ГАРТ получала до декабря, была 90 306,72 грн. Суммарная зарплата Марьяны Олеськив за 2021 год составила 1 502 240,66 грн.

Первый заместитель главы ГАРТ Кирилл Домбровский в декабре 2021 года при должностном окладе в 25 454,55 грн получил 188 363,64 грн надбавки "за интенсивность" (740% от ставки), 7 636,37 грн премии (30% от ставки), 6 872,73 грн надбавки за выслугу лет (27%), 727,27 грн за ранг (2,86%) и 334 629,56 грн "других выплат" (1314,62%). Из этого следует, что за месяц чиновник получил премий, надбавок и других выплат на 2114,47% от ставки. Всего за декабрь 2021 года первый замглавы ГАРТ заработал 563 684,12 грн.

В ноябре при окладе в 21 636,36 грн Домбровский получил 112 000 грн надбавки "за интенсивность", то есть почти 518% от ставки. Всего за месяц чиновник получил премий, надбавок и других выплат на 585,71% от оклада.

В другие месяцы 2021 года надбавка "за интенсивность труда" чиновнику не превышала 200% от ставки, а максимальная сумма "других выплат", которую он получал до декабря, была 72 437 грн. Всего за 2021 год Кирилл Домбровский на должности первого замглавы ГАРТ заработал 1 480 624,93 грн.

[ + – ] Суммы окладов, премий, надбавок и выплат руководству ГАРТ за 2021 год

Содержание Государственного агентства развития туризма Украины в течение 2021 года обошлось государственному бюджету как минимум в 11 883 309,71 грн. Из них потратили:

10 683 400 грн — на зарплаты;

832 155,06 — на материально-техническое обеспечение;

268 694,95 грн — на командировки;

99 059,7 грн — на коммунальные услуги.

[ + – ] Суммы средств, которые были потрачены на обеспечение функционирования ГАРТ в 2021 году

Отметим, ранее Фокус сообщал, что глава Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) Александр Бильчук в декабре 2021 года получил надбавку "за интенсивность труда" в размере 1000% от должностного оклада. Аналогичные бонусы в размере от 600% до 1056% получили и все заместители чиновника.

До этого Фокус рассказывал, что новый руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Евгений Зборовский в первый месяц работы на этой должности получил надбавку "за интенсивность труда" в размере 600% от своего оклада.