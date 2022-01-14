Глава Госавиаслужбы Бильчук в декабре получил надбавку в 1000% "за интенсивность труда"

Благодаря бонусу в 294 000 грн руководитель ведомства за месяц заработал 361 335 грн. Надбавки "за интенсивность труда" от 600% до 1056% получили и все заместители Бильчука.

Руководитель Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) Александр Бильчук в декабре 2021 года получил надбавку к заработной плате в 1000% от должностного оклада "за интенсивность труда". Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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[ + – ] Ответ Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) на запрос Фокуса

Так, оклад Александра Бильчука за декабрь 2021 года составил 29 400 грн, а надбавка "за интенсивность труда" — 294 000 грн, что в десять раз больше. Также за тот месяц он получил 17 640 грн премии, 13 230 грн надбавки за выслугу лет, 5 880 грн за работу с доступом к гостайне, 900 грн за ранг и 285,32 грн других выплат. Суммарно за декабрь чиновник заработал 361 335,32 грн.

В ноябре надбавка Бильчука "за интенсивность труда" составила 147 000 грн при окладе в 29 400 грн, то есть 500% от ставки. За октябрь чиновник получил 117 600 грн такой надбавки (400% от оклада), за сентябрь — 130 936,64 грн (445%). За июнь и июль Бильчук не получал дополнительного финансового вознаграждения "за интенсивность труда", а в первой половине года оно не превышало 200%. Всего за год чиновник заработал 1 589 653,47 грн.

[ + – ] Зарплата Александра Бильчука на должности главы ГАСУ в 2021 году

Примечательно, что значительные надбавки "за интенсивность труда" в конце 2021 года получали и другие представители руководства Государственной авиационной службы. В частности, в декабре первый заместитель главы ведомства Сергей Коршук при должностном окладе в 25 454,55 грн получил 267 272,73 грн такой надбавки, то есть 1 050% от ставки. В ноябре "за интенсивность труда" ему доплатили 450% от оклада, в октябре — 444%, а в сентябре — 500%. В первой половине 2021 года размер такой надбавки не превышал 264% от ставки. Всего Сергей Коршук в течение года заработал на своей должности 1 803 619,07 грн.

[ + – ] Зарплата Сергея Коршука на должности первого заместителя главы ГАСУ в 2021 году

Заместитель руководителя Госавиаслужбы Игорь Зелинский при окладе в 21 681,82 грн получил 228 863,64 грн "за интенсивность труда", то есть почти 1 056% от ставки. В ноябре такая надбавка для него составила 495% от оклада, в октябре — 444%, в сентябре — почти 405%. В первом полугодии 2021 года "за интенсивность труда" он получал не больше 229% от оклада. Суммарная годовая зарплата Игоря Зелинского на должности заместителя главы ГАСУ составила 1 463 913,83 грн.

[ + – ] Зарплата Игоря Зелинского на должности заместителя главы ГАСУ в 2021 году

Другой заместитель главы Госавиаслужбы, Михаил Журавлев, который был назначен на эту должность в конце сентября, за первый месяц вовсе не получил надбавки "за интенсивность труда", а уже в ноябре она составила 250% от оклада (66 250 грн при ставке в 26 500 грн). В декабре эта надбавка составила 600%. За три месяца на должности Михаил Журавлев заработал 521 539,13 грн.

[ + – ] Зарплата Михаила Журавлева на должности заместителя главы ГАСУ в 2021 году

В целом содержание Государственной авиационной службы в течение 2021 года обошлось государственному бюджету в 257 957 700 грн. Из них потратили:

157 164 200 грн — на зарплаты;

32 187 100 грн — на начисления по оплате труда;

57 396 300 грн — на материально-техническое обеспечение;

4 585 900 грн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;

3 033 600 грн — на членские взносы в международные организации гражданской авиации;

2 178 600 грн — на командировки;

416 400 грн — на повышение квалификации кадров;

995 600 грн — на другие расходы.

В 2020 году расходы на содержание Госавиаслужбы составили 187 503 600 грн, то есть на 70 454 100 грн меньше.

[ + – ] Суммы, потраченные на содержание ДАСУ в 2020-2021 гг.

Отметим, в Министерстве инфраструктуры на запрос Фокуса сообщили, что их содержание в 2021 году обошлось государственному бюджету в 217 554 200 грн. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее — 134 199 200 грн. В ответ на другой запрос Фокуса в ведомстве рассказали, что официальная зарплата министра инфраструктуры Александра Кубракова, занявшего эту должность в мае, за 2021 год составила около 459 000 000 грн.

Ранее Фокус сообщал, что новый глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Евгений Зборовский в первый месяц работы на этой должности получил надбавку в размере 600% от своего оклада "за интенсивность труда".