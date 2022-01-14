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Глава Госавиаслужбы Бильчук в декабре получил надбавку в 1000% "за интенсивность труда"

Руслан Зерницкий
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Александр Бильчук, зарплата Бильчук, глава ГАСУ, зарплата главы ГАСУ
Фото: УНИАН | Александр Бильчук возглавляет Государственную авиационную службу Украины с марта 2016 года

Благодаря бонусу в 294 000 грн руководитель ведомства за месяц заработал 361 335 грн. Надбавки "за интенсивность труда" от 600% до 1056% получили и все заместители Бильчука.

Руководитель Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) Александр Бильчук в декабре 2021 года получил надбавку к заработной плате в 1000% от должностного оклада "за интенсивность труда". Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

Ответ ГАСУ на запрос Фокуса
Ответ Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) на запрос Фокуса

Так, оклад Александра Бильчука за декабрь 2021 года составил 29 400 грн, а надбавка "за интенсивность труда" — 294 000 грн, что в десять раз больше. Также за тот месяц он получил 17 640 грн премии, 13 230 грн надбавки за выслугу лет, 5 880 грн за работу с доступом к гостайне, 900 грн за ранг и 285,32 грн других выплат. Суммарно за декабрь чиновник заработал 361 335,32 грн.

В ноябре надбавка Бильчука "за интенсивность труда" составила 147 000 грн при окладе в 29 400 грн, то есть 500% от ставки. За октябрь чиновник получил 117 600 грн такой надбавки (400% от оклада), за сентябрь — 130 936,64 грн (445%). За июнь и июль Бильчук не получал дополнительного финансового вознаграждения "за интенсивность труда", а в первой половине года оно не превышало 200%. Всего за год чиновник заработал 1 589 653,47 грн.

Сколько заработал Бильчук как глава ГАСУ
Зарплата Александра Бильчука на должности главы ГАСУ в 2021 году

Примечательно, что значительные надбавки "за интенсивность труда" в конце 2021 года получали и другие представители руководства Государственной авиационной службы. В частности, в декабре первый заместитель главы ведомства Сергей Коршук при должностном окладе в 25 454,55 грн получил 267 272,73 грн такой надбавки, то есть 1 050% от ставки. В ноябре "за интенсивность труда" ему доплатили 450% от оклада, в октябре — 444%, а в сентябре — 500%. В первой половине 2021 года размер такой надбавки не превышал 264% от ставки. Всего Сергей Коршук в течение года заработал на своей должности 1 803 619,07 грн.

Сколько заработал Сергея Коршук как первый заместитель главы ГАСУ в 2021 году
Зарплата Сергея Коршука на должности первого заместителя главы ГАСУ в 2021 году

Заместитель руководителя Госавиаслужбы Игорь Зелинский при окладе в 21 681,82 грн получил 228 863,64 грн "за интенсивность труда", то есть почти 1 056% от ставки. В ноябре такая надбавка для него составила 495% от оклада, в октябре — 444%, в сентябре — почти 405%. В первом полугодии 2021 года "за интенсивность труда" он получал не больше 229% от оклада. Суммарная годовая зарплата Игоря Зелинского на должности заместителя главы ГАСУ составила 1 463 913,83 грн.

Сколько заработал Игорь Зелинский как заместитель главы ГАСУ в 2021 году
Зарплата Игоря Зелинского на должности заместителя главы ГАСУ в 2021 году

Другой заместитель главы Госавиаслужбы, Михаил Журавлев, который был назначен на эту должность в конце сентября, за первый месяц вовсе не получил надбавки "за интенсивность труда", а уже в ноябре она составила 250% от оклада (66 250 грн при ставке в 26 500 грн). В декабре эта надбавка составила 600%. За три месяца на должности Михаил Журавлев заработал 521 539,13 грн.

Сколько заработал Михаил Журавлев как заместитель главы ГАСУ в 2021 году
Зарплата Михаила Журавлева на должности заместителя главы ГАСУ в 2021 году

В целом содержание Государственной авиационной службы в течение 2021 года обошлось государственному бюджету в 257 957 700 грн. Из них потратили:

  • 157 164 200 грн — на зарплаты;
  • 32 187 100 грн — на начисления по оплате труда;
  • 57 396 300 грн — на материально-техническое обеспечение;
  • 4 585 900 грн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;
  • 3 033 600 грн — на членские взносы в международные организации гражданской авиации;
  • 2 178 600 грн — на командировки;
  • 416 400 грн — на повышение квалификации кадров;
  • 995 600 грн — на другие расходы.

В 2020 году расходы на содержание Госавиаслужбы составили 187 503 600 грн, то есть на 70 454 100 грн меньше.

Сколько потратили на содержание ДАСУ в 2020-2021 гг.
Суммы, потраченные на содержание ДАСУ в 2020-2021 гг.

Отметим, в Министерстве инфраструктуры на запрос Фокуса сообщили, что их содержание в 2021 году обошлось государственному бюджету в 217 554 200 грн. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее — 134 199 200 грн. В ответ на другой запрос Фокуса в ведомстве рассказали, что официальная зарплата министра инфраструктуры Александра Кубракова, занявшего эту должность в мае, за 2021 год составила около 459 000 000 грн.

Ранее Фокус сообщал, что новый глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Евгений Зборовский в первый месяц работы на этой должности получил надбавку в размере 600% от своего оклада "за интенсивность труда".